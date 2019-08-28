紧张而忙碌的生活节奏迫使人们的大脑超负荷运转，造成身心疲劳和容易分心。当你想要快速完成手头上的工作，提高专注度就非常有必要。近日，美国“医学日报”网站总结了“不分心”的4个窍门。

1.定时完成。这又称为番茄工作法，是意大利人弗朗西斯科·西里洛在1992年创立的一种微观时间管理方法。他在大学生活的头几年苦于学习效率低下，想彻底改掉拖延症的毛病，于是痛下决心，找到一枚形似西红柿的定时器来督促自己。具体操作方法是：每天一早，就规划本日内要完成的几项任务，逐项写在列表里；设定定时器，时间为25分钟；开始进行第一项任务，直到响铃或提醒时间到了；停止工作，并在列表里该项任务后画个“×”；休息3~5分钟，活动、喝水、上卫生间等；设定下一次定时，继续做事情，一直循环下去，直到完成所有任务。

2.调整办公桌的布置。你所看到的周围物品会影响工作方式。工作效率的高低取决于视觉环境和对秩序的感知。一项研究表明，办公桌上的物品摆放整洁有序，能提高员工的专注度。不过，虽然大多数人喜欢井井有条的空间，但有些人能利用稍显杂乱的布置来督促自己更快地完成工作。

3.适当有点噪音。完全安静的环境能提高专注度，但有些人在有点声音的环境中工作起来更有效率，比如椅子的移动声或者水壶煮水的嗡嗡声。研究表明，70分贝左右的声音最适合提高关注度，超过85分贝就会造成分心。

4.改善视力。电子屏幕的推广普及导致眼睛长时间暴露在人造光下，对视觉功能造成损害。建议多食用含有玉米黄质、叶黄素和虾青素的食物（如绿色叶类蔬菜、水果、枸杞、黄玉米等），它们对眼睛有好处。改善视力能增加对任务的专注度。（王海洋 编译）