每到暑假，总有不少学生沉浸“宅模式”无法自拔，捧起手机、对着电脑没日没夜地玩游戏；临近开学，又总有很多家长发现自家“小眼镜儿”的近视度数又加深了，纷纷带着孩子扎堆眼镜店。长期使用电子屏幕损害视力已经不是新闻，但不久前发布的一份报告明确指出，对网游监管不力纵容了孩子沉迷游戏，直接威胁儿童青少年的视力健康，引起社会广泛重视。这份由中国消费者协会发布的《青少年近视现状与网游消费体验报告》显示，学校、家长落实有利于视力保护的措施还不够，青少年视力状况存在隐忧；同时指出，当前游戏产品防沉迷机制在平台管理层面存在明显缺陷。

绝不能让网游继续伤害孩子的视力！当下，我国儿童青少年视力状况已不容乐观，近视问题日益严重且低龄化趋势明显。今年5月，国家卫生健康委员会疾控局公布的数据显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中，6岁儿童为14.5%，小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生为81.0%。如果结合另一项数据看，孩子的近视问题更显紧迫。据中国互联网络信息中心今年2月公布的统计情况，目前中国网民规模达8.29亿，其中19岁以下网民1.79亿。

儿童青少年事关国家发展，呵护好孩子的眼睛是全社会的责任。国家相关部门多次呼吁学生增加户外活动，改善用眼卫生环境，加强学生视力监测等，对学生视力加以保护。国家卫健委2018年下半年对覆盖全国、各年龄阶段的104.82万名中小学生进行了调查监测，发现我国学生近视相关危害因素广泛存在，其中不科学使用电子产品等不良用眼行为普遍。

可见，沉迷网络游戏已成为导致未成年人近视高发的一大元凶。令人遗憾的是，目前我国在遏制网游伤害未成年人健康方面的力度还远不够。我国网络游戏防沉迷系统早在2007年就已上线，实行了12年，效果却并不理想。究其原因，一方面是某些游戏企业为了追求利润总在有意或无意中钻技术空子，漠视法律法规。消协进行的网游消费体验结果显示，强制实名游戏不足四成，且在强制实名的18款游戏产品中，9款产品未成年登录保护机制存在问题，6款未发现启用防沉迷时长提醒及强制退出机制。另一方面也暴露出儿童青少年自控能力缺乏、网络素养教育缺失、时间管理意识和能力有待提高，同时家长在科学引导方面也存在一定问题。

帮助孩子远离游戏沉迷对视力造成的损伤，游戏企业、监管部门、家长、学校等都应共同承担责任。其一，要强化源头治理，要求企业必须落实防沉迷措施，相关部门强化执法监督。其二，学校应不断向学生强调保护视力的重要性，引导学生有多元化的、有益健康的兴趣爱好，比如掌握一门乐器、坚持一项运动等。其三，家长应以身作则，在孩子面前尽量少使用手机等电子产品，同时鼓励孩子学习时间管理知识、掌握放松压力的正确方法等。最后，广大未成年人也要主动学习科学用眼知识并落实到行动，切勿沉迷于网络游戏，以免对视力造成不可逆的伤害。

唯有形成合力，多方共治，才能有效遏制游戏沉迷，保护孩子视力。不让下一代成为网游的牺牲品，是给孩子一个光明的前程，更是给民族一个光明的未来。