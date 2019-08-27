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北京东城垃圾分类年内全程实时监管

2019年08月27日10:52 来源：北京日报

　东城区近日召开全区垃圾分类工作动员部署大会，年底前，东城全区将实现垃圾分类全区域、全流程实时监管。

　　据东城区城管委介绍，今年，东城区已在全市率先实现垃圾分类示范片区创建全覆盖，787家党政机关、2737家餐饮企业纳入餐厨垃圾规范管理。

　　年底前，东城区还将建立完善的垃圾分类投放、收集和运输体系，通过在垃圾收集容器上加装身份标识、在密闭式清洁站及运输车辆加装称重计量设备，构建“互联网+垃圾分类”模式，实现对各类垃圾的投放、收集和运输的全流程实时监管，为垃圾分类提供技术支撑、数据支撑和管理支撑。

　　目前，东城区已完成9大类111项6893个责任主体基础信息普查，绘制分类设施点位图、车辆收运路线图。95辆前端分类电动收运车在片区内循环收运，每个街道设立1-2个厨余（餐厨）垃圾收集转运点，与市环卫集团39辆纯电动厨余（餐厨）垃圾运输车辆对接，实现全流程闭环运输处理，生活垃圾无害化处理率保持在100%。（通讯员 郑娜娜 记者 于丽爽）

(责编：李轶群、杨迪)


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