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初秋用药先备好

涂端玉

2019年08月27日10:00 来源：广州日报

　　听说“高温不退”、入秋“失败”？没关系，未雨绸缪，不妨先备好这几类药物，以应对秋季常见病和不舒服症状。

　　药箱里不能少的药有哪些？按照种类大致可以归纳为以下几类：

　　抗感冒药：秋天温差大，容易伤风感冒。此前钟南山院士介绍称，板蓝根抗病毒与抗炎并重，流感早期服用更有效，大家可以根据需要备好白云山板蓝根、正柴胡饮口服液、双黄连口服液、维C银翅片等。在使用这些药时，患者要多喝开水，注意休息，少吃油腻食物。

　　胃药：天气转凉会使风寒袭胃或饮食不节引起的胃部疼痛，可选用胃苏冲剂、气滞胃痛冲剂等。食后腹胀等，可备山楂丸、香砂养胃丸、木香顺气丸等。

　　止咳药：秋季气候干燥，易引起干咳，咽喉干痒情况。家里可备些川贝止咳露、枇杷止咳露、蛇胆川贝液、急支糖浆、白云山口炎清等。家里有气喘的病人可以备些消咳喘等药，咽喉干痒者，可备点西瓜霜含片或喷剂，草珊瑚含片、清凉喉片等。

　　止泻药：夏季腹泻可怕，秋季腹泻患者也不在少数，建议家可以常备藿香正气水、氟哌酸等。在服止泻药同时，应注意补充水分，以维持机体的水盐平衡，改善腹泻。（作者涂端玉）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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