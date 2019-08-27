杭州心理医生分析6000例患儿  发现开学后要警惕“三三现象”

马上就要开学了，杭州的刘女士（化名）仍在纠结，如果让儿子小力（化名）重读三年级会比现在更好吗？

回想起儿子这一年，这家人好抓狂。学校里，儿子跟同学的关系处不好，也就不多说了；儿子天天上补习班，成绩不升反降；因学习退步批评了几句，儿子竟然还离家出走……

无奈，刘女士只好求助杭州师范大学附属医院儿童青少年心理联合门诊的方妍彤医生，得到的答案令她懊悔不已。

学习成绩下降

三天两头跟同学吵架

小力瘦瘦的身体、白白的皮肤、忽闪着圆圆的大眼睛，再加上妈妈给他穿搭了时髦的一身，看起来是个潮童。然而，母子俩一开口说话，诊室瞬间成了“吐槽大会”现场，原先那个惹人爱的潮童形象也荡然无存。

“医生，我想不明白，这孩子在学校里怎么能三天两头跟同学吵架，然后每天放学回家都一副我们欠他钱似的，作业也不肯好好做，第二天则不愿去上学。现在小学三年读完，成绩一年不如一年。前段时间我批评了几句，他竟离家出走，我们全家总动员找到半夜2点多，最后发现他在小区公园的灌木丛里睡着了，被我狠狠揍了一顿，他竟满不在乎。我该怎么办？”

“不要老说我的不是。他们都说我娘炮，我生气才跟他们理论的。我学习本来就跟不上，三年级作业已经很多，我根本来不及做，你们还给我报那么多补习班，我都没时间玩了。”

“这能怪我们吗？看看你自己的成绩，这次期末考试都快垫底了，再不补还有救吗？我看你是手机玩多了，心越来越野了……”

“我哪有，你们自己不也玩，凭什么老是说我……”

刘女士和儿子小力你一言我一语连着吵了十来分钟，方医生耐心听着，也就大致明白了事情的来龙去脉。综合小力的各方表现及相关检查，方医生诊断他的问题是注意力缺陷多动障碍。而且，发现相对较晚，病情已到了较严重的程度，除了得接受注意力训练、心理咨询和情绪管理之外，还需要吃药。妈妈听完懊悔不已。

近6000例患儿数据表明

“三三现象”要警惕

妈妈告诉方医生，小力从小就是个不让人省心的孩子。比如，做事磨蹭，只是一、二年级时作业不多，他勉强还能完成。老师也说他挺聪明的，就是不用心。还有就是很幼稚、很会撒娇，别人一碰他就哭，所以同学都不太愿意跟他玩。只不过，曾经她都用“孩子还小，等长大就会好起来”这个理由来安慰自己，殊不知，这些竟都是孩子注意力缺陷多动障碍的症状。

方医生说：“我从事儿童青少年心理临床工作15年，遇到类似刘女士这样疏忽的家长不少。我分析了接诊的近6000例注意力缺陷多动障碍患儿后，发现三年级是道‘分水岭’，2/3以上患儿竟然是在这个时间被确诊。这很可能与三年级开始课程增加、难度加大，这些孩子一下子难以适应，于是作业拖拉、上课走神、成绩下降、难以管教等各种表现更加明显，引起老师家长重视，而后就诊才被发现。但其实很可能这时已错过最佳干预期，使得后续治疗起来更加困难。”

据了解，注意力缺陷多动障碍患儿数量庞大，在学龄儿童中的患病率为3%~6%。其实他们可能在低年级时甚至幼儿期就已呈现出或多或少的问题，只是多数家长没引起注意，而觉得三年级才是真正噩梦的开始。方医生说，临床上有个“三三现象”，其中一个三是指三年级，而另一个三则是指新学年的第三周，往往会出现一个就诊高峰。刚入学的时候孩子都会有新鲜感，尤其是一年级新生，不管是对环境还是对老师，都处于观望状态，老师凶不凶，上课有没有趣，学校好不好玩……等到三周过去了，老师的脾气性格摸得差不多了，对学校环境的新鲜感也过去了，于是“原形毕露”，症状变得明显。（作者何丽娜）