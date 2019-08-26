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北京启动消除“三病”母婴传播工作

李琳 姚秀军

2019年08月26日14:24 来源：健康报网

8月23日，由北京市卫生健康委主办的北京市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作倒计时启动仪式在京举行。据悉，至2020年年底，该市孕产妇产前检查率将达到95%以上，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到95%以上，实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。

       北京市卫生健康委相关负责人介绍，2013年～2018年，该市“三病”孕期检测率逐年提高，2018年孕早期“三病”检测率达到80%以上。2013年～2018年“三病”干预中，乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率近100%，艾滋病和梅毒感染孕产妇和儿童治疗率逐年提高。2018年HIV感染孕产妇和所生儿童治疗率达到100%。北京市在多年“三病”母婴阻断工作推进中，2018年关口前移，提升婚检和孕前检查保障额度，在孕前优生中增加艾滋病筛查项目，实现了“三病”免费筛查婚前—孕前—产前连续模式。（作者李琳 姚秀军）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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