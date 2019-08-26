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“互联网+需求”助力老有所养

刘琛

2019年08月26日09:37 来源：广州日报

巨大的老年人口数量和增量，让优质养老服务紧缺的问题越发迫在眉睫。近年来，广州市民政局以老年人服务需求为导向，以智慧养老为抓手，深化养老服务供给侧结构性改革，不断擦亮社区居家养老服务品牌，构筑全覆盖、多层次、多支撑、多主体的养老服务体系。如今，具有广州特色、走在全国前列的“大城市大养老”模式正逐渐浮出水面。

持续提升养老服务，破解养老难题。一方面，要继续加强长者饭堂建设。不仅要让老年人吃得饱更要吃得好。对此，不妨紧密结合老年人的饮食特点，认真听取他们的意见和建议，由营养师定制菜单，满足他们的不同需求，不断提高服务水准，确保老人吃好吃饱，吃得舒心。量身定餐、品质化菜式、精准需求导向……如此，长者饭堂的路方能越走越远，也越走越宽。

另一方面，还要充分发挥“互联网+”的力量，提高智慧养老水平。比如，对家政服务、医养结合、助餐配餐等线下服务进行智能化管理，借助各种智能化终端设备，实现老年人健康信息数据的实时传递共享，为老年人提供便捷实用的智慧健康服务，将居家养老、社区养老与机构养老结合起来，打通养老服务的“最后一公里”，打造“没有围墙的养老院”。

相信随着养老服务智慧化的程度越来越高，老年人的获得感、幸福感、安全感也将不断提升，让老年人老有所养、老有所依，安享幸福晚年。（作者刘琛）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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