生活饮用水卫生新标准明年颁布实施

“排污许可制度改革是压在我们心头的一块大石头，是我们一块‘心病’。”25日，在十三届全国人大常委会第十二次会议专题询问现场，生态环境部部长李干杰回应提问时说。

继23日全国人大常委会委员长栗战书在本次全国人大常委会上作全国人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国水污染防治法》实施情况的报告（以下简称“报告”）之后，25日上午，本次全国人大常委会举行联组会议，结合审议全国人大常委会执法检查组关于检查水污染防治法实施情况的报告进行专题询问。

国务委员王勇与全国政协副主席、国家发改委主任何立峰，生态环境部部长李干杰，财政部部长刘昆，国家卫健委主任马晓伟等到会应询。

专题询问过程中，如何加大城市供水水质监测和信息公开力度、完善流域生态补偿机制、推进排污许可制度改革等成为焦点。马晓伟回应提问时表示，2018年启动了生活饮用水卫生标准的修订工作。根据我国水质特点和污染物对健康的危险程度确定水质指标，新修订的标准将于2020年颁布实施。

问题1

供水水质监测落实不力

报告列出了检查中发现的8个问题，其中一个是“饮用水安全保障有待加强”。城市供水水质监测和信息公开制度落实不力。检查发现，城市二次供水设施卫生规范尚未出台，一些城市二次供水管理部门和单位权责不清，供水设备日常管理不到位，城镇住宅小区二次供水水质安全存在隐患。 专题询问现场，委员袁驷就此提问：城市二次供水和用户水龙头出水水质监测和信息公开制度落实不力，难以保证广大人民群众的知情权。“请问，将采取哪些措施，依法强化水源地保护、水质净化，加强二次供水和用户水龙头水质监测和信息公开？”

【回应】

明年实施生活饮用水卫生新标准

马晓伟回应说：“目前全国30个省份299个城市、2211个县对末梢水做到了每季度向社会公开。还有一些省份由于对法律理解的不全面、认识不够、水质达标率较低，还没有按照法律规定进行公布。”马晓伟表示，2018年启动了生活饮用水卫生标准的修订工作。根据我国水质特点和污染物对健康的危险程度确定水质指标，新修订的标准将于2020年颁布实施。

“之前主要是针对县级及以上城市集中式饮用水源地，农村这一块基本上没管。今年在水污染防治法执法检查之后，按照水污染防治法要求，把农村饮用水水源地也纳入监管范畴”，李干杰表示，2017年起联合水利部开展了全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动，“预计到今年年底，全国县级及以上城市饮用水水源地共有2804个，大概超过1万个问题都能够整治完毕”。

问题2

流域生态补偿机制未形成

水污染防治法规定，“国家和县级以上地方人民政府通过财政转移支付等方式建立健全水环境生态保护补偿机制”。环境保护法也规定，“国家建立、健全生态保护补偿制度”。不过，执法检查发现，目前国家层面的流域生态补偿机制尚未形成，配套法规和具体制度滞后；涉水的禁止开发区和重点生态功能区的区域生态补偿也尚未全覆盖；一些流域跨行政区的生态补偿还停留在政府间协商保护层面，补偿标准和补偿资金也缺乏规范。 专题询问现场，委员王毅提出，“这方面中西部地区反映比较强烈。国务院有关部门将采取哪些措施依法加强涉水生态保护补偿机制的建设？”

【回应】

加快出台生态保护补偿条例

何立峰回应说，流域上下游权利义务关系尚不明确，监督约束机制还没有到位，地方财政支付能力的差异也比较大。各方面因素综合作用的结果在一定程度上造成补偿机制建立不容易。他表示，下一步加快出台生态保护补偿条例，进一步界定生态保护补偿机制当中各方的权利义务关系，进一步明确生态保护补偿机制的原则、方向和重点，努力提升生态保护补偿工作的法治化水平；研究制定生态综合补偿试点方案。

刘昆回应说，按照财政事权划分的原则，长江等重点跨省流域属于中央和地方的共同事权，其他一般流域属于地方事权，按照现行制度建立补偿制度，以地方为主，由地方间协商解决生态补偿问题。他表示，下一步将加快推进自然资源和生态环境领域中央和地方财政事权和支出责任划分改革，分清各自责任，强化中央财政事权支出保障；加大转移支付力度，强化绩效考核，确保地方将生态补偿资金花好用好。

问题3

排污许可制度推进缓慢

报告提出：排污许可制度推进缓慢。《排污许可证申请与核发技术规范》编制工作进度滞后，目前仅发布40项行业技术规范，还有36项技术规范尚未出台。从已核发排污许可证的24个行业来看，点多面广的非重点排污单位没有纳入排污许可管理范围，排污许可证的实际管控作用受到局限。

专题询问现场，列席会议的全国人大代表陈瑞爱提出，排污许可证的实际管控作用受到了局限，“请问环保部门如何采取措施，依法加大排污许可证核发工作力度？”

【回应】

加快推进排污许可证核发工作

李干杰回应说，排污许可制度改革是推进切实改善生态环境质量的战略性举措。“坦诚地讲，这是我们环保部门三十多年来一直着力探索，又一直不太成功的一项工作，也可以说是压在我们心头的一块大石头，是我们一块‘心病’。长期以来一直想建立这样一个‘一证管总’的制度，实现工业企业达标排放。做了很多努力，但确实不是很理想。”

他表示，截至今年7月底，全国共核发了6万多张排污许可证，登记的排污信息企业有4万多家，预计今年年底全部完成城镇污水厂排污许可证的核发工作。下一步加快推进全国排污许可证的核发工作，确保到明年底基本实现固定污染源许可证的核发全覆盖。（首席记者王姝）