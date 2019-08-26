整容不是通往幸福人生的必由之路

据网友反映，这几天，有种想要砸电梯的冲动。因为在狭小的封闭空间里反复被喊麦式的广告骚扰，强袭感官，想躲都没处躲。“强袭弹”来自某医美整形广告：一群身穿白裙子、面目长得像是亲戚的女孩，排着队列洗脑循环喊：“女人就要整整整，女人美了才完整。”

虽说整容本非女性专属，但其女性“专利”属性却很浓重。男士整容的广告很少，而广告中的主角也基本是女性，不少媒体和广告或隐或显地在传递这样一种声音：男人只要有钱、有才就行，不用“整”也不用“妆”，因为很多成功男士就是这样的，而女人却不行——优秀女人不行，不优秀女人也不行，因为“万般皆下品，惟有美了高”。在一个女性被引导成为主力整容消费者的“完美”年代，容颜被渲染成了女人头等重要的事，所谓“没有丑女人，只有懒女人”，所谓“不美你都不完整”。整容成了通往幸福人生的必由之路，媒体、广告不懈的“关怀”和“体贴”让女人不断地意识到：不整不行，不青睐“整”就别想被所谓的人生幸福所青睐。“幸福都是奋斗来的”，但似乎女人的幸福不是来自奋斗，而是来自折腾身体。为了强化促销效果，有的广告营销不惜添油加醋、夸张误导，甚至以贬损、歧视、污化女性为前提。

是谁赋予了一介医美广告界定女人完整与否的权力？如有论所言：从女人要结婚才完整，到女人要生娃才完整，现在又弄出个女人要整了才完整。这等“妖”言惑众，不激起众怒怎么可能？写到这里，我很心疼“妖”这个字，女字偏旁，赤裸裸的性别歧视，虽然是古代造字的遗迹。那就用“谣”言来去性别歧视化吧。

谁都明白，广告就是为了吸引眼球挣大钱，“在商言商”无可厚非，但抹黑、“挖坑”构陷则是居心叵测了。谁说女人就要“整整整”，不整就不美了，不美就不完整了？以此定义，当今绝大多数没有整过的女人都不美都不完整了？医美手术问世之前，千百年来，所有没有整过的女人都不美都不完整了？显然是一派胡言，却还要占据价值高地，俨然在那儿做指点众生、激扬梦想状，真是“是可忍孰不可忍”，活该被骂！

据悉，有难数计的美容和整容手术应用软件鼓励人们尤其是女性用更挑剔的眼光看待自己的形象，过分看脸的流行文化和生活方式也让人们被颜值裹挟的程度恶化，连越来越多的娃娃面孔也开始加入整形整容大军，每到寒暑假，更为集中。当医美定义的外表美被成为女人的标配之时，一个商业市场就形成了，因为自然的界定是千人千面、各美其美，并非人人都能生得如时尚杂志、医美广告展示宣称的那般，如此一来，“整整整”就有了充足的产业空间，商家就有了利润可赚，那些唯利是图、唯“财”是举的广告商、媒体也就有了用武之地……而一味被其牵着鼻子走的女性，有人损失了不少的真金白银，有人整容反被毁容……

“我的身体我做主”，2016年5月，拥有15座格莱美奖杯和3000万张唱片销量的美国著名女歌手艾丽西亚·凯斯，发布了一篇宣言，表达了她对要求女性表现成特定形象的刻板印象的厌恶，尤其是那些要求女性必须变得苗条、性感、完美的苛刻评判，“我曾经时刻被周遭提醒着不够漂亮，太男孩子气，长得不完美……于是我就渐渐变成了一只变色龙”。但她不想变成一只“变色龙”，于是，她发起了一场“不化妆”运动，社交网站上“不化妆”的话题激起了1200多万的参与量，人们纷纷上传自己不加修饰的照片，并希望以此传达对真实自我的赞赏。试问，都“不化妆”了，还需要动辄整容求“完美”吗？医疗整容的风险，商家又曾向公众告知了多少？那些整形致残、致死事件的后续，又是怎样的结局？

有权威人士说过，暗示年轻人只有通过整形才能获得自信和快乐，是十分危险、不可接受的。

我们所有人，包括商业机构，都应该在强化年轻人的认知弹性这一问题上负起责任。而对于成熟女性来说，对其人格和智商的侮辱和矮化更是不能忍受和接受的。在一个日渐多元的社会里，美是多元的，越来越成为社会共识；而所谓的“女人的完整”其实是一个人为臆造的伪命题，只要你为自己的理想奔跑逐梦了，你就是完整的，不论男女，也不论婚否、是否有娃，更谈不上“整”没“整”了。