热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

药品检查基本数据集等6项信息化标准公开征求意见

2019年08月26日08:41 来源：中国医药报

8月23日，国家药品监管局发布通告，对《药品检查基本数据集》《药品监管信息基础数据元 第3部分：药品（检查部分）》《药品监管信息基础数据元值域代码 第3部分：药品（检查部分）》《医疗器械检查基本数据集》《药品监管信息基础数据元 第4部分：医疗器械（检查部分）》《药品监管信息基础数据元值域代码 第4部分：医疗器械（检查部分）》6项信息化标准征求意见稿，公开向社会征求意见。

根据通告，《药品检查基本数据集（征求意见稿）》规定了药品检查涉及的基本数据集的分类、摘要、数据子集等，适用于药品检查数据库的建设。

《药品监管信息基础数据元 第3部分：药品（检查部分）（征求意见稿）》规定了药品监管信息中有关药品基本的及带有业务特征信息数据元的数据元标识符、中文名称、短名、定义、（数据元值的）数据类型、表示格式、允许值、计量单位、版本和数据元的来源，包括药品监管基础信息以及药品业务相关的申请/受理、现场检查、检验、审评、审批、广告、互联网、投诉举报、不良反应等信息相关数据元，适用于药品监管领域相关信息数据标识、信息交换与共享。

《药品监管信息基础数据元值域代码 第3部分：药品（检查部分）（征求意见稿）》规定了药品监管信息中药品相关信息的数据元值域代码，适用于药品监管领域相关信息的表示、交换、识别和处理。

《医疗器械检查基本数据集（征求意见稿）》规定了医疗器械检查涉及的基本数据集的分类、摘要、数据子集等，适用于医疗器械检查的建设。

《药品监管信息基础数据元 第4部分：医疗器械（检查部分）（征求意见稿）》规定了药品监管信息中有关医疗器械基本的及带有业务特征信息数据元的数据元标识符、中文名称、短名、定义、（数据元值的）数据类型、表示格式、允许值、计量单位、版本和数据元的来源，包括医疗器械监管基础信息以及医疗器械业务相关的申请/受理、现场检查、检验、审评、审批、广告、互联网、投诉举报、不良反应等信息相关数据元，适用于药品监管领域医疗器械相关信息数据标识、信息交换与共享。

《药品监管信息基础数据元值域代码 第4部分：医疗器械（检查部分）（征求意见稿）》规定了药品监管信息中医疗器械相关信息的数据元值域代码，适用于药品监管领域医疗器械相关信息的表示、交换、识别和处理。（记者郭婷）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn