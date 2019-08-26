“大夫、大夫，我娃刚吃了退烧药，可不到半小时全吐出来了，还需要再吃一次么？护士、护士，我的宝宝才五个月，退烧药喂不进去，怎么办？硬喂害怕他呛住，现在已经39.4℃了，快帮帮我……”在儿科门诊，我们经常会听到家长们这样的疑问。

西安市第三医院儿科穆凯宁医生表示，儿童不是成人的缩小版，生理、病理都存在差异，肝、肾功能发育均不完善，药物代谢和排泄都与成人不同，容易产生不良反应。对于小儿吐药是否补服？应以服用药物的效期以30分钟为准。

一般来讲，如果在1小时以内大量呕吐，则予口腔清洁漱口后再补服一剂；若超过1小时后呕吐，则不需补服。解热镇痛药应避免和饼干、果汁等高碳水化合物一起服用，以防药效因消化过于缓慢，不能迅速退烧、止痛。微生态制剂应用温度过高的开水服用会使酵素失去活性，降低药效。

给新生儿喂药，应把孩子抱在胸前，用手臂支起头部，防止孩子因头部后仰而使药物进入气管，导致呛咳。如果宝宝拒绝服药，可用拇指按压双颊，慢慢把药物从口角处顺口颊方向倒进嘴里，孩子把药吞下后再把汤匙拿开。还可用滴管、给药量杯等给孩子喂药，这些喂药工具更为方便，也更加准确。喂药完毕后，不要立即给孩子喂奶或让他们马上躺下，以免呕吐、误吸。

给药的先后顺序也要注意：服用两种以上药物，治疗性的药物要先吃，辅助性的药物两三个小时后吃，而且每种药品要分开服用。有些药要睡前吃，比如孟鲁司特钠咀嚼片；有些药要饭前吃，比如抗生素、健胃药、保护胃黏膜药。对胃有刺激的、助消化的应该饭后吃；止泻药空腹时服用效果好，如蒙脱石散能平衡菌群、止痛，也不影响消化吸收。（作者张璐）