广东出台方案防控儿童青少年近视

广东省教育厅等八部门日前公布《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《方案》），到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发地级以上市每年降低1个百分点以上。到2030年，实现全省儿童青少年新发近视率明显下降，视力健康整体水平显著提升。为降低近视率，《方案》要求，坚决控制义务教育阶段校内统一考试次数，小学一、二年级不布置书面家庭作业。

广东省儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重。《方案》明确，到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发地级以上市每年降低1个百分点以上。到2030年，实现全省儿童青少年新发近视率明显下降，视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。国家学生体质健康标准达标优秀率达28％以上。

《方案》要求，时刻关注孩子视力健康。增加户外活动和锻炼。积极引导孩子到户外阳光下进行活动或体育锻炼，使其在家时每天接触户外自然光的时间达60分钟以上。控制使用电子产品。有意识地控制孩子特别是学龄前儿童使用电子产品。

《方案》明确，减轻学生课业负担。严格依据国家课程方案和课程标准组织安排教学活动，严格按照“零起点”正常教学，注重提高课堂教学效率，不拖堂，不得随意增减课时、改变难度、调整进度。小学一、二年级不布置书面家庭作业，以中等学习水平学生为标准，小学其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟，高中阶段也要合理安排作业时间。寄宿制学校学生晚上学习时间，小学不应超过1小时，初中不应超过2小时，高中阶段不应超过2.5小时，且应合理安排课间休息。

加强考试管理。义务教育学校实行免试就近入学。坚决控制义务教育阶段校内统一考试次数，小学一、二年级每学期不得超过1次，其他年级每学期不得超过2次。严禁以任何形式、方式公布学生考试成绩和排名；严禁以各类竞赛获奖证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生入学依据。

《方案》严禁幼儿园“小学化”教学，指出要保证儿童每天2小时以上户外活动，寄宿制幼儿园不得少于3小时，其中体育活动时间不少于1小时。为儿童提供营养均衡、有益于视力健康的膳食，促进视力保护。（记者徐静）