热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

广东出台方案防控儿童青少年近视

徐静

2019年08月25日08:56 来源：广州日报

广东省教育厅等八部门日前公布《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《方案》），到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发地级以上市每年降低1个百分点以上。到2030年，实现全省儿童青少年新发近视率明显下降，视力健康整体水平显著提升。为降低近视率，《方案》要求，坚决控制义务教育阶段校内统一考试次数，小学一、二年级不布置书面家庭作业。

广东省儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重。《方案》明确，到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发地级以上市每年降低1个百分点以上。到2030年，实现全省儿童青少年新发近视率明显下降，视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。国家学生体质健康标准达标优秀率达28％以上。

《方案》要求，时刻关注孩子视力健康。增加户外活动和锻炼。积极引导孩子到户外阳光下进行活动或体育锻炼，使其在家时每天接触户外自然光的时间达60分钟以上。控制使用电子产品。有意识地控制孩子特别是学龄前儿童使用电子产品。

《方案》明确，减轻学生课业负担。严格依据国家课程方案和课程标准组织安排教学活动，严格按照“零起点”正常教学，注重提高课堂教学效率，不拖堂，不得随意增减课时、改变难度、调整进度。小学一、二年级不布置书面家庭作业，以中等学习水平学生为标准，小学其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟，高中阶段也要合理安排作业时间。寄宿制学校学生晚上学习时间，小学不应超过1小时，初中不应超过2小时，高中阶段不应超过2.5小时，且应合理安排课间休息。

加强考试管理。义务教育学校实行免试就近入学。坚决控制义务教育阶段校内统一考试次数，小学一、二年级每学期不得超过1次，其他年级每学期不得超过2次。严禁以任何形式、方式公布学生考试成绩和排名；严禁以各类竞赛获奖证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生入学依据。

《方案》严禁幼儿园“小学化”教学，指出要保证儿童每天2小时以上户外活动，寄宿制幼儿园不得少于3小时，其中体育活动时间不少于1小时。为儿童提供营养均衡、有益于视力健康的膳食，促进视力保护。（记者徐静）

(责编：尹莉娜、孙博洋)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn