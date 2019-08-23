5批次“问题食品”曝光 多为“微生物污染”

日前，国家市场监督管理总局网站发布关于5批次食品不合格情况的通告称，近期该局组织抽检发现，炒货食品及坚果制品、饮料、饼干3类食品共有5批次样品不合格，其中4批次问题出在微生物污染上，1批次出在质量指标不达标上。为什么食品不合格屡屡栽倒在微生物问题上？该局专家进行了解释。

据介绍，微生物污染不合格产品包括京东喜年华食品旗舰店销售的、标称江苏省四洲（苏州）食品有限公司生产的四洲粒粒橙汁饮品，菌落总数不符合食品安全国家标准规定；安徽省合肥粮隆食品科技有限公司生产的兰花豆，大肠菌群不符合食品安全国家标准规定；淘宝小茜艾翼生活坊销售的、标称辽宁省沈阳市大东区兴顺食品厂生产的老北京饼干，菌落总数不符合食品安全国家标准规定；淘宝御品庄园销售的、标称云南省普洱市景东彝族自治县糖果糕点厂生产的夹心饼干，霉菌不符合食品安全国家标准规定。

此外，还有1批次天猫初吉食品旗舰店销售的、标称上海億繁国际贸易有限责任公司委托上海思瑞食品有限公司生产的AiR海苔薄脆饼干（韧性饼干），过氧化值（以脂肪计）不符合食品安全国家标准规定。

容器不干净、包装不严实 都易导致“问题食品”

为什么食品特别容易栽倒在“微生物污染”上？该局专家介绍，大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一，造成大肠菌群超标的原因可能是产品的加工原料、包装材料受污染，或在生产过程中产品受工器具等生产设备、环境的污染；菌落总数则是指示性微生物指标，主要用来评价食品清洁度，超标原因可能是包装容器清洗消毒不到位，或产品包装密封不严。

此外，专家透露，霉菌超标也十分常见，饼干中霉菌超标原因可能是原料或包装材料受到霉菌污染，产品在生产加工过程中卫生条件控制不到位；还有可能与生产工器具等设备设施清洗消毒不到位或产品储运条件不当等有关。（作者涂端玉）