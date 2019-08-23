短缺药保障改善 常用药价格企稳

8月22日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，介绍短缺药品供应保障、稳定药品价格等相关工作情况。

10余种短缺药申请国家调控

国家卫生健康委副主任曾益新在会上表示，随着短缺药品供应保障体系逐步建立健全，我国药品短缺矛盾有所缓解，主要为暂时性、局部性短缺，今年以来各地建议国家应对处置的短缺药品有10余种，每个品种限定在个别省份。针对原料药垄断、操控市场等问题，我国将在下半年集中开展全国性执法行动，依法查处、曝光一批违法违规问题，形成有效震慑。

曾益新指出，我国已建立覆盖公立医疗机构的短缺药品信息直报系统，但仅将医疗机构作为短缺信息上报来源，难以做到及时预警；药品注册、生产、采购、使用等环节的信息尚未实现联通共享，药品停产报告制度也有待健全。短缺药品多数用量小、单位成本高，但一些地方采购时过多强调价格因素，导致采购价格不能保障企业合理利润；短缺药品多为急（抢）救药等用量小的药品，保供经济成本并不高，但社会效益大，需在市场失灵时适当发挥政府储备作用。

吹风会指出，目前，资本渗入短缺药品市场的迹象明显，经销商垄断现象增多，且有从原料药向制剂等领域蔓延之势。原料药垄断经营者直接数倍、数十倍抬高原料药价格，或强制性回购下游的制剂并销售，医疗机构不接受涨价就断供、接受涨价就恢复供应，以获取巨额利益，成为药品短缺或价格不合理上涨的重要推手。

据了解，国家卫生健康委将会同有关部门，继续发挥短缺药品供应保障工作会商联动机制作用，完善药品短缺监测预警和应对机制，推动解决监测应对不够及时灵敏的问题。对于国家和省级短缺药品清单中的品种，落实直接挂网采购，允许企业自主定价，监督指导地方既完善价格监测管理，也要避免不合理行政干预，推动解决企业不愿供应等问题，加强小品种（短缺药）集中生产基地建设。建立健全短缺药品常态储备机制，指导推动医疗机构合理设置急（抢）救药等特定药品库存警戒线。

据介绍，在去年17种谈判抗癌药中，今年上半年，采购量达到去年全年5倍以上的有9种，超过去年全年的有15种，另两种药品也分别达到了去年全年采购量的52%和87%。

约七成常用药价格降低或持平

国家医保局副局长陈金甫在会上表示，针对常用药价格过快上涨问题，国家医保局会同有关部门采取了一系列措施，包括对重点品种进行价格成本专项调查，加强原料药的反垄断执法等。监测数据显示，自2015年以来，约70%常用药的价格降低或持平，抗癌药等高价药品价格平均降幅达18%；约30%的常用药价格有所上涨，主要集中在部分短缺药、急（抢）救药和少数非处方药，个别品种涨幅较大。

药品价格暴涨的新闻时常见诸报端，而监测数据显示，药品价格总体形势平稳。如何理解两者形成的感受反差？陈金甫解释，在调查的3200多种常用药品中，有200多个品种涨幅较大，这些药品有两个特点，一是多为在药店销售的非处方药，二是日均治疗费用较低，65%的涨价药品日均治疗费用在3元以内。而我国的用药需求主要为医疗机构的处方药，且大部分品种可以享受医保报销，个人支付费用较少，所以群众对这些药品价格稳中有降感受不深。

陈金甫指出，我国放开药品定价以来，市场调节机制发挥作用还不充分，涨价药品多数具有市场容量小、竞争不充分的特点，往往临床必需、缺少替代，容易出现“以缺逼涨”的态势。一些药品或原料药生产环节高度集中，原料药分销的渠道容易被控制。此外，人工成本增加、产品质量水平提高、环保投入增加等合理成本增支，对历史价格低的药品也有较大影响。

陈金甫表示，国家医保局将积极应对部分药价过快上涨，建立健全长效监管机制；同时，深化药品集中采购机制改革，加快推进国家组织药品集中带量采购和使用试点，建立价格和招标采购的信用评价和激励惩戒措施，促进形成公平健康有序竞争的市场秩序。（首席记者刘志勇）