两部门回应：坚决打击药品不合理涨价

今年以来，不少市民发现硝酸甘油、藿香正气水等常用药、“救命药”纷纷涨价甚至断货。昨日，国家卫生健康委员会、国家医保局在国新办吹风会上对此进行回应。两部门负责人表示，据调查，目前3200多种常用药品中200多种涨幅较大，集中在部分短缺药、急（抢）救药和少数非处方药等。对不合理涨价将采取综合性的、坚决的手段予以打击；加大执法力度，严肃查处原料药垄断、操控市场等违法违规行为。

常用药涨价三大原因

●竞争不充分，即市场调节的机制不充分。

涨价药品多数具有市场容量小、竞争不充分的特点，往往临床必需，缺少替代，容易出现“以缺逼涨”的态势。

●上游原料药垄断涨价。

一些药品或者是原料药生产环节高度集中，原料药分销渠道容易被控制，通过垄断控销来达到非法牟利的目的。

●客观的成本因素。

如人工成本投入增加、产品质量水平提高、环保投入增加，也产生了合理成本的增支，对于历史价格低的药品影响较大。

■ 现象

不少城市硝酸甘油“一药难求”

作为心绞痛患者在关键时刻的“救命药”，不少患者身边常备硝酸甘油。今年以来，全国不少城市出现硝酸甘油“一药难求”的情况，而市面上在售的硝酸甘油价格也涨了不少。记者在药品电商平台看到，曾经不足10元一盒的硝酸甘油已经涨至45元。

另据媒体报道，藿香正气口服液是不少家庭的夏季常备药，近一年来从原价15元一盒涨到28元，几近翻倍。

实际上，常用药和“救命药”涨价并非始于今年，而是已经持续两三年。去年，扑尔敏、甘草片、罗红霉素等常用药价格就一路上扬。因原料药价格暴涨，一瓶100片装的扑尔敏从6.38元涨到了16.5元；甘草片也从每瓶6.2元涨到16元。

许多患者和医护人员也在社交媒体上吐槽经历的药品涨价。“西地兰去年才几元钱一支，现在就90多元了。”“碘解磷定注射液，眼睁睁看着它从8元/支涨到100元/支。”

药品短缺近年来也时有发生。2017年，治疗儿童急性淋巴细胞白血病的“巯嘌呤片”在全国多地断货，各地的患儿家长四处寻觅这种“救命药”，原本40元一瓶的药被炒到148元还很难买到。

更早之前的2016年，治疗罕见病重症肌无力的“救命药”“溴吡斯的明”，因唯一生产厂家紧急召回部分药品，引发全国性断药危机。如今仍有个别地区时有缺货，近日有贵州的患者家属告诉记者，以往都在贵阳买“溴吡斯的明”，最近买不到了。

■ 回应

将采取坚决手段打击不合理涨价

据国家医疗保障局副局长陈金甫介绍，从2015年国家放开药品定价以来，除涉及公共安全的麻醉用药、精神药品等价格仍由政府定价，其他由市场自发形成。

监测数据显示，2015年以来，70%的常用药价格降低或持平，30%左右常用药的价格有所上涨，个别品种涨幅较大。

“总体药价稳中有降，个别短缺的急（抢）救药价格上涨。”陈金甫说，国家医保局调查了3200多种常用药品，200多种涨幅较大，集中在部分短缺药、急（抢）救药和少数非处方药等。

陈金甫表示，涨幅较大的200多种药品多为在药店销售的药和非处方药，以及日均治疗费用比较低的药，65%的涨价药品日均治疗费用在3块钱以内。

“对不合理的涨价，我们要采取综合性的、坚决的手段予以打击。所以对于整个药品供应和价格的态势，我们还是有充分信心的。”陈金甫说。

■ 追问

药品短缺如何解决

资本已成药品断货、涨价重要推手

针对常用药、“救命药”等药品短缺问题，国家卫生健康委员会副主任曾益新回应说，目前药品短缺有所缓解，主要是短期和局部的短缺。

对于药品短缺的原因，他表示，我国药品短缺监测预警的及时性和灵敏度还有待增强，短缺药品采购和储备政策也需要完善，部分短缺药品的原料药和制剂市场垄断的问题需要加大力度予以解决。

他进一步解释说，虽然国家卫健委已建立了覆盖公立医疗机构的短缺药品信息直报系统，但厂家的药品停产报告还不能及时收集到信息。

短缺药品采购和储备方面也有待完善。曾益新指出，一些地方在采购中过多强调价格因素，以历史价格或者周边地区最低价格来限价采购，导致企业不能保障合理利润，不愿意供应。偏远地区用量小，配送路途远，成本高，企业不愿意配送，这些都是造成药品短缺的原因。

部分短缺药品的原料药和制剂市场存在垄断。曾益新说，目前资本渗入短缺药品市场明显，营销商垄断现象增多，成为药品短缺或者价格不合理上涨的重要推手。

将严查原料药垄断、操控市场等行为

曾益新表示，下一步将完善药品短缺监测预警和应对机制，推动解决监测应对不够及时灵敏的问题；完善短缺药品采购政策，推动解决企业不愿意供应等问题，以合理价格保证企业配送，特别是偏远地区配送，让企业要有合理利润。

同时，加大执法力度，严肃查处原料药垄断，操控市场等违法违规行为。此外，还将建立健全短缺药品常态储备机制，优化中央和地方医药储备结构，加大短缺药品储备力度。

国家卫健委还将指导推动医疗机构合理设置急（抢）救药等特定药品库存警戒线。

声 音

针对药品涨价、短缺已经采取了一系列措施。比如扑尔敏过度涨价、硝酸甘油一定程度短缺，约谈企业说明情况，予以纠正，合理地定价。拒不纠正的，通过社会信用体系给予惩戒，向社会公布、披露。

对于不合理的涨价，国家医保局将约谈敦促企业主动纠正，采取公开曝光，中止挂网、失信惩戒等措施，直至依法依规实施处罚。同时，建立健全长效监管机制，综合运用监测预警、成本调查、函询约谈、信用评价、信息披露、暂停挂网、违法处罚等措施，引导企业合理定价。

——国家医疗保障局副局长 陈金甫