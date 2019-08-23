细胞还存在另一套“攻防系统”

宿主与病毒的持久战一直被认为依靠免疫功能这一“攻防系统”，中国工程院院士、南开大学校长曹雪涛团队研究发现，免疫系统却并非抗病毒唯一的“攻防系统”，宿主细胞还可以通过表观修饰调控基因表达和代谢状态抵御病毒。相关论文23日在线发表在《科学》杂志上。

“我们发现，不依赖天然免疫的方式，细胞也能够抵御病毒感染。”曹雪涛表示，病毒—宿主间的博弈，以及互作过程比已经发现的复杂。宿主细胞可以通过多种方式方法抵御病毒感染，天然免疫功能促成干扰素的产生是其中一种方式，这种方式目前研究得相对透彻，但此前对于宿主细胞能否通过不依赖天然免疫的途径抵御病毒了解不清。

在国家自然科学基金委基础科学中心项目、中国医学科学院医学与健康科技创新工程资助下，曹雪涛与中国医学科学院基础医学研究所免疫学系博士生刘洋等，通过一系列的体外功能筛选与体内实验，发现RNA去甲基化酶ALKBH5具有广泛促进不同类型病毒复制的作用，进一步通过生化与分子生物技术分析鉴定出了ALKBH5主要通过调控宿主细胞的代谢状态发挥其作用。

最终证实，宿主细胞一旦被病毒感染，就会抑制去甲基化酶ALKBH5活性，使得相关分子的RNA甲基化增强，进而被识别降解，从而改变细胞代谢状态和降低代谢物衣康酸产生，最终抑制了病毒复制。

这一发现体现了细胞御敌的“内外兼修”战略，以全新的视角，提出了宿主细胞主动应对病毒感染、通过表观修饰与代谢重塑交叉调控机制抑制病毒复制的新观点。（记者张佳星）