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核桃虽营养丰富但补脑只是臆想

2019年08月23日10:18 来源：广州日报

核桃补脑的说法由来已久，依据是核桃的形状跟人脑有相似之处，根据“以形补形”的思维，也就臆想出了补脑的功效。对于核桃补脑，许多商家宣称核桃中的欧米伽3多不饱和脂肪酸有助于大脑发育，实际上也是不正确的。

核桃中的欧米伽3多不饱和脂肪酸含量并不高。跟芥花籽油（即双低菜籽油）相比，也只是“稍胜一筹”而已。核桃的油脂中，绝大部分是亚油酸，也就是欧米伽6。常见植物油中欧米伽6含量较高，建议降低它在多不饱和脂肪酸中的占比。芥花籽油虽然欧米伽3少一些，但欧米伽6很少，所以欧米伽6和欧米伽3的比例比核桃油更为优越。

同时，核桃油中的欧米伽3是亚麻酸（ALA），而通常说的“对大脑发育有益”的欧米伽3是DHA和EPA。亚麻酸在体内转化为DHA和EPA只是理论上的可能，实际的转化率非常低。

即便是DHA和EPA，所谓的“对大脑发育有益”也只有一些很初步的结论，并没有靠谱的科学证据。

除了脂肪含量高，核桃中的其他成分也没有特别之处。

（摘自《大河健康报》）

(责编：李轶群、杨迪)


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