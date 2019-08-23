关注食品价格变化对民生的影响

当前，要加强对主要食品价格走势的监测分析，着眼长远，还应完善从生产到流通各环节的管理和调控机制。

7月份CPI涨幅相对较高，但观察其结构，我国物价不具备全面大幅上涨的基础，不是所有大类均以较高幅度上涨。7月份，交通和通信类同比涨幅反而下降了2.1%，且生活用品及服务类涨幅也不到1%，衣着、居住类涨幅也没有超过2%，拉动CPI上行的主要因素是食品类。在7月份CPI整体上涨的2.8个百分点中，食品的拉动作用达到1.95个百分点。正因如此，更要特别关注食品价格持续走高对民生的影响。

民以食为天，吃饭是人类生存生活的第一需要，没有什么是比吃更大的事了。当前，食品类价格是在此前已经回落至较低位上，自今年以来逐步回升的。在食品类中，涨幅居第一位的是鲜果。尽管7月份水果价格环比已经下降6.2%，但这更多是季节性因素所致，而鲜果价格同比涨幅仍高达39.1%。尽管鲜果不似粮油、鲜菜、肉蛋等食品那样为一日三餐必须，但也是重要的生活必需品，其价格持续大幅上涨，无疑会增加人们的消费支出成本，在一定程度上影响生活质量。

此外，肉、蛋、菜等价格变化对居民生活的影响也不应小觑。部分地区非洲猪瘟疫情影响生猪生产，造成了猪肉价格上涨。居民消费转向其他肉类替代品，也会拉动替代品价格水涨船高。7月份畜肉类价格同比涨幅18.2%，其中猪肉更高达27%，羊肉和牛肉价格涨幅也分别达到10.9%和8%，均比上月有所升高。同时，蛋类和鲜菜价格同比涨幅也分别达到10.5%和5.2%，均比上月有所上升。这对民众生活的影响比较明显，相关部门要高度重视，积极采取措施加以应对。

当务之急，要加强对主要食品价格走势的监测分析。从当前趋势上看，鲜果价格因季节性因素带来了一定幅度的环比回落，尚不足以拉动鲜果、食品乃至CPI价格水平整体回调。如果涨势延续，继续逼近或达到全国调控目标，一些地区（主要是价格水平高于全国水平或与全国水平相符，或已经达到调控目标的地区）应考虑出台应急预案，对低收入群体给予适当补贴。

着眼长远，还要完善从生产到流通各环节的管理和调控机制。例如，强化疫情防控工作，加强常规的卫生检查检疫检测，努力防患于未然。加强信息搜集、发布和引导，以期尽可能实现产销对路，逐步弱化猪周期、蛋周期等周期性效应及影响。同时，加大对畜牧业畜禽业的政策支持力度，鼓励生产者提高生产力水平和科学管理水平，提高养殖的规模化专业化程度，降低经营成本，以期既不过度增加群众生活压力，又不因果贱肉贱而伤农。此外，应积极采取各种措施，促进强大国内消费市场的形成，提高居民消费能力和水平，使经济行稳致远，让民众更好地共享发展成果。