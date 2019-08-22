水对人体很重要，尤其是孩子的身体更不能缺水。美国宾夕法尼亚州立大学一项研究显示，短期缺水会引发认知力和记忆力下降，长期缺水可能导致尿路感染，不利孩子茁壮成长。

水是人体体液的重要组成部分，机体细胞内液的73%由水构成，细胞外液94%是水。水在人体内扮演溶剂、介质、运送营养物质等角色，参与所有新陈代谢和体温调节活动。水的主要来源包括每日摄入的液体、固体食物中的水分和食物的内生水。

在河北医科大学第三医院儿科主任医师张琳看来，儿童处于生长发育关键期，渴觉机制尚未发育成熟，缺水会影响其行为活动表现及精神状态，如注意力不集中、疲倦等。研究指出，不喝水的孩子，每天从含糖饮料中摄入的热量比喝水的孩子高出近100千卡。因此，儿童在缺水情况下，添加糖的摄入容易超标，能量摄入增加，长此以往容易诱发肥胖。为了让孩子多喝水，美国纽约市公立学校一项涉及100多万名学生的多年调查发现，在学校安装饮水机可增加孩子饮水量，减少含糖饮料的购买。同时，还能减少孩子将碳酸饮料和果汁带到学校的概率，有助防止超重。

《中国居民膳食指南（2016）》建议人们每天饮水应以白开水为主，避免喝含糖饮料。6个月~ 1 岁，每天水总摄入量为 900 毫升（奶/食物+饮水），其中饮奶量为 500~700毫升；1~2 岁，摄入量为1300毫升（奶/食物+饮水），饮奶量 400~600 毫升； 2~3 岁，摄入量为 600~700 毫升；3~5 岁，700~800 毫升；5~7 岁，800 毫升；7~10 岁，1000 毫升；10~18岁，1100~1400毫升。需要提醒的是，由于小儿肾脏浓缩和稀释的功能均不成熟，所以既不能缺水，也不能补水过多。通常情况下，天气炎热或运动后，需要增加饮水量。儿童胃容量小，应少量多次饮水。家长要告诉孩子，不要等到口渴才喝水，可以上课课间或每隔1小时，喝100~200毫升。

对于上学的孩子，家长可能没办法时刻监督他们喝水，但可通过观察以下3个方面判断孩子是否缺水。1.尿量和尿液的颜色。如果每日尿量正常，尿颜色透明清亮或稍微发黄，说明小儿机体不缺水；如果尿量减少，尿液颜色明显发黄，则要督促孩子多喝水。2.是否爱舔嘴。孩子感到口渴时，经常会舔嘴唇，家长如果时不时看见孩子舔嘴唇，要及时给他们补水。3.食欲状况。身体缺水后，孩子食欲会减退，因为人体含水量不足，肠胃功能会受到抑制。

有些孩子不太愿意喝水，怎么办？一方面，家长以身作则，和孩子一起时，养成定时喝水的习惯，让孩子“耳濡目染”；另一方面，通过做游戏引导，可以和孩子玩“碰杯喝水”的游戏。待孩子懂事后，告诉他喝水的好处以及不喝水可能带来的问题。有些孩子觉得水没有味道，喜欢甜饮料的口感，这时家长要明确制止，可以给孩子的水中加一点水果汁，让水变得有味道，利于他们接受并爱上喝水。▲