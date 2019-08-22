热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

大肠癌盯上青年白领 合理饮食和运动是防控关键

朱芸

2019年08月22日14:38 来源：科技日报

专家提示

“临床上30岁以下的青年白领罹患大肠癌的比例逐渐升高，年轻人多坐少动、饮食不规律、饮食结构不合理等不健康的生活方式，或许是重要的影响因素。”在“2019年天津市结直肠肿瘤防治宣传周”上，天津市肿瘤医院结直肠肿瘤科主任孔大陆介绍，预计未来大肠癌发病率仍有升高趋势。

据了解，大肠癌包括结肠癌和直肠癌，近30年来发病率呈增长趋势。国家癌症中心2015年公布的结直肠癌发病数据显示，全国肿瘤登记地区结直肠癌发病率位居恶性肿瘤的第5位，每年新发病例37万。

当前青年人的食谱中普遍存在“三高一低”的问题，即高脂肪、高蛋白、高热量和低纤维素。快餐红肉等高脂饮食不断增加，蔬菜水果摄入较少，缺乏有助于消化和分解脂肪的膳食纤维，特别是对于需要长期久坐、缺乏运动的年轻白领，更容易减缓肠道蠕动，刺激肠壁引起排便紊乱，使毒素在肠道内延长滞留时间，对肠道造成更重的负担，也增加了致癌物与肠道接触的机会，增加大肠癌风险。

“大肠癌是可防可治的，可防的关键在于饮食和运动，可治的关键则在于早期发现。”孔大陆介绍，目前大肠癌的治疗效果不够理想，主要是由于发现晚，约20％—30％的患者初次就诊时就已经出现转移性病灶。如果能做到早期发现，大肠癌的5年生存率可达90%以上。因此也提醒大家如果出现排便规律改变，比如次数频繁或明显减少，便秘腹泻交替，原因不明的贫血、便血、消瘦及腹部肿块等情况时，应及时到正规医院明确诊断。

特别建议有结直肠息肉史或结直肠癌病史、慢性肠炎、长期饮酒或高脂饮食、长期坐位工作且缺乏运动的高危人群，可每5年进行一次肠镜检查，每年进行一次大便潜血检查和肛门指检。如果发现有肠息肉则必须高度重视，因为80%的大肠癌都是由息肉演变而来。从息肉到癌变大约需要3到5年时间，如能在癌变之前进行治疗，可以有效预防肿瘤。（朱芸）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn