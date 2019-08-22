大肠癌盯上青年白领 合理饮食和运动是防控关键

专家提示

“临床上30岁以下的青年白领罹患大肠癌的比例逐渐升高，年轻人多坐少动、饮食不规律、饮食结构不合理等不健康的生活方式，或许是重要的影响因素。”在“2019年天津市结直肠肿瘤防治宣传周”上，天津市肿瘤医院结直肠肿瘤科主任孔大陆介绍，预计未来大肠癌发病率仍有升高趋势。

据了解，大肠癌包括结肠癌和直肠癌，近30年来发病率呈增长趋势。国家癌症中心2015年公布的结直肠癌发病数据显示，全国肿瘤登记地区结直肠癌发病率位居恶性肿瘤的第5位，每年新发病例37万。

当前青年人的食谱中普遍存在“三高一低”的问题，即高脂肪、高蛋白、高热量和低纤维素。快餐红肉等高脂饮食不断增加，蔬菜水果摄入较少，缺乏有助于消化和分解脂肪的膳食纤维，特别是对于需要长期久坐、缺乏运动的年轻白领，更容易减缓肠道蠕动，刺激肠壁引起排便紊乱，使毒素在肠道内延长滞留时间，对肠道造成更重的负担，也增加了致癌物与肠道接触的机会，增加大肠癌风险。

“大肠癌是可防可治的，可防的关键在于饮食和运动，可治的关键则在于早期发现。”孔大陆介绍，目前大肠癌的治疗效果不够理想，主要是由于发现晚，约20％—30％的患者初次就诊时就已经出现转移性病灶。如果能做到早期发现，大肠癌的5年生存率可达90%以上。因此也提醒大家如果出现排便规律改变，比如次数频繁或明显减少，便秘腹泻交替，原因不明的贫血、便血、消瘦及腹部肿块等情况时，应及时到正规医院明确诊断。

特别建议有结直肠息肉史或结直肠癌病史、慢性肠炎、长期饮酒或高脂饮食、长期坐位工作且缺乏运动的高危人群，可每5年进行一次肠镜检查，每年进行一次大便潜血检查和肛门指检。如果发现有肠息肉则必须高度重视，因为80%的大肠癌都是由息肉演变而来。从息肉到癌变大约需要3到5年时间，如能在癌变之前进行治疗，可以有效预防肿瘤。（朱芸）