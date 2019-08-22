漂亮女孩要整形，被医生拒了

最近，浙大二院整形外科钱欢医生的诊室里走进一个口罩、墨镜、帽子全副武装的女孩。钱欢见惯了整形恢复期戴口罩掩盖手术痕迹的患者，一开始也没有在意。

但当女孩把口罩和墨镜摘下后，钱医生心里开始犯嘀咕了：眼前的女孩五官端正、清秀可爱，颜值足以让其他女生羡慕，脸上看不出什么动刀子的痕迹，为何大夏天还把自己包裹得严严实实的？

她想整鼻子和眼睛

被医生果断拒绝

“医生，我嘴角有一个伤疤，我想激光去疤。”女孩提出了自己的诉求，但说话时头微微低着，眼睛没有看一眼医生。

钱医生叫女孩抬头，让她看一下嘴角的伤疤，但看了好一会儿才找到一个浅浅的伤疤，“那个伤疤特别不明显，一般人都不会注意到，除非盯着她的嘴巴看半天。”

钱医生告诉女孩，这个伤疤没有必要激光去除，化妆时用遮瑕产品就能遮住。但女孩完全不接受医生的建议，她认定别人和她聊天时都盯着这个伤疤看，她无法接受这种“异样”的眼光，所以每天都戴口罩、墨镜出门。

钱医生觉得女孩的情绪不太对头，宽慰了她几句，引导她慢慢说出更多信息。这个女孩叫田田（化名），是邻省一名大一的学生。她这次来首先想手术祛除疤痕，为此之前上网做足了功课，各种手术原理都讲得头头是道，最后选择了激光这种方法。除了疤痕，她对自己的鼻子、眼睛也不太满意，鼻子鼻头太圆，不够精致，眼睛有点内双，不够深邃，所以还想隆鼻、双眼皮埋线……

等等，如果要做这么多项目，手术加上恢复期，起码要3、4个月时间，但她的暑假只有2个月。钱医生提出自己的疑问后，田田才支支吾吾地说，她瞒着父母办理了休学，打算下学期都用来整容。

说到这里，钱医生知道女孩不是普通的自卑，而是出现了心理问题，“这种情况其实整形科的临床上很常见，我们一定不会冒然答应患者的手术要求。

在钱医生的劝说下，田田来到了浙大二院精神科郜彬医生的门诊。

吵架时被男友刺激

诱发躯体变形障碍

被确诊为“躯体变形障碍”。郜医生说，躯体变形障碍其中一种表现就是坚信自己身体的某些部位存在严重缺陷，需要进行矫形手术，但其实患者外貌并无明显缺陷，有的还很出众。很多患者第一时间会去皮肤科、整形科等科室就诊，最后才转诊到精神科。

有资料显示，社区调查发现躯体变形障碍女性患者是男性的2倍，“躯体变形障碍的确切病因还不明确，但临床和研究都发现，它常常伴随某些情绪上的刺激。”

一开始，田田对郜彬还保持着一些警惕心理，多次问诊后，她才慢慢吐露心声。上大学后，她交了第一个男朋友，第一学期结束后，他们之间爆发了一次剧烈的争吵。

争吵中，男友甩出一句气话，“你怎么长这么丑，嘴巴旁边还长了个疤，难看死了！”在这之前，田田从未留意过嘴角小小的疤痕，但那次争吵后她再也无法忽视这个疤痕，越看越不顺眼。

田田本来就是较真、敏感、固执的性格，他们在大一第二学期就分手了，但这句气话深深印在了她的心里。

郜医生说，躯体变形障碍是一种较为轻微的精神疾病，只要遵医嘱服用抗抑郁类药物，一般都能取得比较好的效果，关键是要及时意识到自己的问题，向专业的精神科医生寻求帮助。

吃了近2个月的抗抑郁药物后，田田的症状明显缓解了，她答应医生不再盲目整形，开学会回到学校乖乖上课。

躯体变形障碍女性比男性更常见，其实也从侧面反映了传统社会对女性的定位和要求。其实，每个女孩都有她的可爱之处，希望她们也可以像“没心没肺”的直男一样，自信地觉得自己是全世界最美的那个人！