老年餐桌，一日三餐都解决

一旦上了岁数，很多老人连日常买菜做饭，也显得越来越费劲。特别对于高龄、独居、空巢和失能半失能老人，吃饭成了“问题”，“老年餐桌”的出现解决了很多老人的燃眉之急。

老年餐桌是社区居家养老服务中的重要一项,为老人提供安全的配餐、就餐服务,并为行动不便的老人提供送餐服务。近些年，北京、天津、杭州等城市都在积极探索。天津颁布了老年人助餐服务的试行办法，居（村）委会免费提供房屋、场地；北京延庆民政局为老年餐桌提供建设补贴和运营补贴等。

《北京养老产业蓝皮书（2018）》显示，91.5％的老人平时自己或老伴做饭，5.2％由子女做饭。但被访者中，58％的老人更愿意接受社区老年餐，价格在20元以内，午餐最需要。

《生命时报》记者近日走访了北京朝阳区八里庄街道红庙社区机二委小区，大院里的“咱家味道”老年食堂门脸不大，门口贴着“福”字，窗外挂着当日三餐的菜单。中午11点多，到食堂买饭或吃饭的老人络绎不绝。老年套餐一荤一素、一荤两素都是十几块钱，主食丰富，除了大饼还有两种饺子和六种面条，熟食有酱猪肘、猪蹄、牛肉等。持老年证或志愿者证还有优惠。

一位刘老先生告诉记者：“我一天三餐都来这儿，家里基本不用开火，也不需儿女来回奔波了。早饭有油饼、馄饨、包子、麻团、炒肝、豆腐脑、小米粥等十几样，都是老北京口味，比外面卫生，实惠好吃。最喜欢中午和晚上的包子、肉龙和酱牛肉，来晚了就没了。咱们做饭的师傅大多是老街坊，有什么改进口味的要求，都能说得上话，随时调整。”

据北京朝阳区八里庄街道红庙社区居委会副主任傅静介绍，近几年，北京市政府积极倡导老年服务，2018年5月小区进行整体改造，为帮助老人解决用餐问题，政府给社区提供公益用房和前期投入，后期由专业公司负责管理运营。餐厅以老人口味为主，服务范围包括6座楼730户中的老人，还辐射到周边社区。每顿老年套餐能卖出200多份，小区志愿者还给行动不便的老人送餐。（记者 李珍玉）