美国达人的“保鲜秘诀”能站不坐 忘掉年龄

近日，美国《预防》杂志官网载文，分享了美国著名喜剧演员、 “美国达人秀”评委、现年63岁的豪伊·曼德尔的“健康快乐保鲜秘诀”。

1.能站不坐。曼德尔讨厌久坐，能站不坐，就连打电话聊天也会在房间里踱来踱去。他坦言，自己健康的秘诀之一就是寻找令人兴奋的新鲜事，而不是总在一个地方做同一件事。

2.每天跑步3英里。曼德尔目前每天跑步至少3英里（约合4.8公里）。他表示，坚持每天跑步，不仅是为了保持身材，更重要的是有助于大脑健康，跑步时不妨思考思考身边的人和事，能活得更明白。

3.不吃垃圾食品。曼德尔认为，保持健康最重要的是饮食。他承认，20多岁时狂爱吃汉堡，30多岁时胆固醇就超标。然而，随着年龄增大，他开始控制食物量和糖摄入量，经过努力，60岁后血脂终于恢复正常。

4.重视心理健康。曼德尔坦言，自己与多动症、抑郁症、焦虑症和强迫症持续斗争。目前，这些疾病都处于控制之下。他表示，与心理疾病的斗争是一场持久战，除了努力，还需要亲朋好友和医生团队的大力支持。

5.忘掉年龄。生理年龄客观存在，心理年龄则反映了人的精神面貌。不断暗示自己老了，是一种消极的心理，也是健康长寿的大敌。曼德尔强调，忘掉年龄，做最好的自己，才是对待晚年的正确方式。

（徐 江）