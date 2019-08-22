“通过针灸、按摩等方式可以治愈近视！”“一旦戴上眼镜就无法摘掉，而且度数会越戴越深！”……暑假是家长带孩子到医院眼科就诊的高峰期，然而，不少家长对近视的防治存在各种认识误区。对此，相关专家在近日举行的第五届中国青少年儿童近视防控名师讲堂上表示，近视问题关乎到每个孩子，家长们应当主动更新知识，咨询正规眼科医生，以科学方式来应对当前孩子的近视问题。

薪豫今年12岁，近视度数已高达750度。“我女儿5岁时做过一次散瞳验光，那时就检查出有100多度的真性近视，但我们也没太重视。等到半年后上小学再验光时，就已经到400多度了！”薪豫爸爸说起此事，后悔不已。

“我们小时候是‘不着家’，现在的小孩是‘不出门’；我们小时候玩的都是单双杠、沙包、乒乓球，现在小孩玩的是手机、平板、电脑。”中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长、中南大学爱尔眼科学院杨智宽教授指出，“当前，小孩子的用眼行为和用眼环境发生了巨大变化，近视的诱因成倍增加。而许多父母仍抱着陈旧观念，对孩子的视力关注度也不够”。

国家卫健委公布的2018年我国儿童青少年近视调查结果显示，全国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中，6岁儿童为14.5%，小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生为81.0%。

“高度近视可能引发多种严重并发症，白内障、视网膜脱离、青光眼等眼病的发病率也会急剧提升，严重者甚至会致盲，且不可逆转。”中华医学会眼科学分会眼底病学组副组长赵明威教授说。

目前，中国近视患者人数已多达6亿。作为青少年近视率全球第一的国家，中国视觉健康形势极为严峻，应积极采取措施，降低影响。

“学业负担是保护视力的天敌。”一位家长在接受经济日报记者采访时无奈表示，“我上学时，近视的人凤毛麟角；但现在我的孩子才四年级，班上戴眼镜的一大片”。

对于视力好和学业好不可兼得的说法，杨智宽教授表示，“其实并非如此”。导致近视的原因非常复杂，遗传、双眼视功能异常、用眼负荷过重等因素都是造成儿童青少年近视的原因。

2018年，国家教育部、卫健委、体育总局等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，国家眼视光工程技术研究中心常务副主任、中华医学会眼科学分会眼视光学组委员陈浩教授强调，该《方案》从青少年儿童的用眼行为、用眼环境等方面全方位把控，由此可见从小建立屈光档案，密切监测孩子的用眼行为、用眼环境是近视防控的关键。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院副院长、中华医学会激光医学专业委员会常委周行涛认为，近视与遗传密切相关，但如果可以尽最大程度防控近视，避免变成高度近视，那么对眼部的损害也会减少。此外，近视的防控关口一定要前移，从一出生就要关注孩子的视力问题。对于孩子的“远视储备”，要重视并科学检测。

杨智宽教授指出，“近视一旦发生，是无法治愈的。近视目前只能进行控制、减缓加深速度。目前能够有效控制、延缓近视发展、避免孩子发展成为病理性高度近视的安全方法之一，是科学验配角膜塑形镜”。研究显示，角膜塑形镜减缓近视发展的效果远优于普通框架眼镜：配戴普通框架眼镜的孩子一年近视大概增长50度至75度，有的甚至更高；而配戴角膜塑形镜的孩子一年近视仅增长10度至25度。

中华医学会眼科学分会副主任委员瞿佳教授表示，“在开展近视防控工作过程中，家长、学校、社会的重视极为重要，这样才能让我们尽早发现孩子近视，及早进行科学干预，避免视力恶化”。