医改 世界难题的中国答案

医改是世界性难题，对中国这个发展中国家和人口大国来说，“答题”的难度和挑战更甚。

让百姓看得上病、看得起病、看得好病，是夯实民生之基的重点所在，也是推进医疗卫生体制改革的方向。近年来，中国在全面深化改革中破解医改难点，推动医改向纵深挺进。从“三医”联动到分级诊疗，从抗癌药降价到“互联网+医疗健康”的创新，中国医改成果不断释放民生红利。

没有捷径，唯有攻坚，中国的医改答卷拿到了高分——世界卫生组织评价称，中国新医改方案为世界解决基本卫生覆盖问题贡献了可借鉴的路线图。

“强基层”加速 医疗资源下沉

“大医院人满为患，小医院无人问津”——由于优质医疗资源分配不均，“看病难”一直是中国医改的“硬骨头”。如何缓解大医院的压力，让基层医疗机构“强起来”，是深化医药卫生体制改革的重中之重、难中之难。

对此，中国综合施策，从推进分级诊疗制度到建设医联体，从公立医院综合改革到现代医院管理制度建设，越来越多的民众能够在家门口享受到优质的医疗资源——

分级诊疗政策体系逐步完善，各地医联体建设快速推进，家庭医生签约服务逐渐普及，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式正在形成；

目前，中国所有公立医院全面推开综合改革，全部取消药品加成，现代医院管理制度建设全面铺展，“以药养医”的温床消失了，群众的就医体验更好了；

今年，中国将在100个城市建设城市医疗集团，推动医联体向紧密型方向发展，在500个县建设县域医共体，进一步提升基层服务能力，更好地推动分级诊疗和健康中国建设。

中国医改成果得到了世界的认可。世界卫生组织前总干事陈冯富珍说，中国关于医疗改革的相关决定，最突出特点就是立足基层，体现政府真正把普通百姓的利益放在心上，中国的成功做法可以分享给其他国家。

国际著名医学杂志《柳叶刀》于去年发布的全球195个国家和地区医疗质量和可及性排名显示，中国由2015年的第60位提升到第48位，是进步最快的国家之一。

“组合拳”生效 药价稳步降低

“伊马替尼、吉非替尼等抗癌药，过去患者吃上半年可能就要花10万多元。现在一下子就省了八九成，这使很多患者增强了战胜病魔的信心。”谈及抗癌药降价给患者带来的帮助，北京某三甲医院的主治医生颇有感触地说道。

抗癌“救命药”的降价，得益于去年在北京、天津、上海、沈阳、厦门等11个城市进行的药品集中采购试点。通过以价换量的带量采购，共有25种药品入围采购名单，价格平均降幅达52%，预计可为患者节省药品支出约23亿元。

小小药片的背后，是事关百姓生命安全的大民生，也是事关医改成果的大课题。近年来，中国打出一系列漂亮的“组合拳”，推动包括抗癌药在内的新药、好药大幅降价，千千万万患者从中受益——

从2017年开始，中国举行两次抗癌药医保准入专项谈判，累计将53种临床价值高、药物经济性好的药品纳入医保目录，药价平均降幅近半；

去年5月，中国取消了包括抗癌药在内的28项药品进口关税，使实际进口的全部抗癌药实现零关税，进一步降低了抗癌药价格；

今年，中国将继续开展医保准入“国家谈判”，近日经过专家评审，有128个品种列入拟谈判名单。同时，中国还将加快药品集中带量采购和使用试点扩面，患者用药负担有望进一步减轻；

除此之外，中国还制定了一系列改革措施，加速药品审评审批，让不少新药、好药上市跑出了“火箭”速度。例如，用于预防宫颈癌的九价人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗，仅用8天就获批上市。

“中国誓言加快降低抗癌药物的价格。”有外媒这样评价道。

互联网赋能 智慧医疗来袭

在北京，患者可以通过“京医通”微信公众号，在北京大学肿瘤医院、天坛医院等21家市属医院预约挂号看病；在上海，患者可以在“上海健康云”APP上一键预约全市所有三级医院及部分二级医院，并利用大数据管理自己的健康档案……

互联网医院、网约护士、线上健康管理……近年来，在互联网催生医疗健康领域变革的背景下，中国乘势而上、顺势而为，出台了规范“互联网+医疗健康”发展的多项新规，让医疗服务更加便民惠民——

中国发布互联网诊疗和互联网医院管理办法，互联网医院的发展极大推动了分级诊疗服务，目前全国已有158家互联网医院，更多病人通过互联网医疗下沉到基层和社区，进一步缓解了医疗资源不平衡的矛盾；

首个5G医疗实验网络在河南建成，得益于5G的高速率传输，远程医疗、慢病管理和智慧药物配送等更多智慧应用已经成为可能，目前中国已在远程医疗领域创造了多项“世界首次”的突破；

2019年深化医改重点工作任务明确，互联网诊疗收费和医保支付等新规将相继出台，互联网医疗服务有望在全国范围内正式纳入医保。