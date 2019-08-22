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全国残疾人职业技能大赛10月开赛

2019年08月22日08:41 来源：人民网－人民日报

人民网北京8月21日电  （记者易舒冉）记者20日从中国残联举行的新闻发布会上获悉：由人力资源和社会保障部、中国残联主办，浙江省人民政府承办的第六届全国残疾人职业技能大赛将于10月29日、30日在浙江嘉兴举行，届时将有近千名残疾人技术能手参赛。

中国残联就业服务指导中心副主任赖伟介绍，本届大赛共设置信息通信、美术、手工、工业和服务等五大类26个竞赛工种，获胜选手将被授予“全国技术能手”称号。据悉，大赛同时还将举办第三届全国残疾人展能节、残疾人就业座谈会、残疾人文化艺术座谈会、残疾人选手参观南湖革命纪念馆等系列活动。

据了解，本项大赛是2019年中国技能大赛系列赛事之一，旨在宣传“十三五”以来我国残疾人事业发展成果，检阅残疾人职业教育和职业培训成效，推进残疾人技能人才队伍建设；展示残疾人职业技能、特殊潜能和自强不息、顽强拼搏的精神风貌；引导全社会全面了解残疾人就业能力，营造尊重、理解、关心、帮助残疾人的良好社会环境；引领广大残疾人劳动者钻研新技术、掌握新技能，顺应市场需求，促进就业创业。

《 人民日报 》（ 2019年08月22日 06 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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