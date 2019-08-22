一位援藏医生的“三把火”

6月28日，浙江省嘉兴市中医医院医生王海明结束了为期一年半的援藏生活，回到家里。刚进门，就接到了那曲市色尼区藏医院藏医师旦增贡布的视频通话，请他会诊一个病人，王海明就这个病人的诊治情况讲解了一番，结束通话时，旦增贡布说了一句：“王老师，我们现在每天上班都认真洗手，按照您教的七步洗手法，每一个指甲都洗得干干净净！”

王海明的行李箱里，放着很多条洁白的哈达，“藏族同胞的感情真诚、质朴”。王海明说，短暂的援藏经历让他和当地群众建立了深厚的情谊。今年5月，他和另一位医生驱车两个多小时，到那么切乡看望先天性髋关节脱位手术治疗后的拉色措姆。到达拉色措姆家时，全家人都站在屋外等候，8岁的拉色措姆非常乖巧，为客人们献上了洁白的哈达。

一进门，桌子上摆满了牦牛肉和酥油茶。每当医生们喝上一口酥油茶，女孩的妈妈就马上再为他们倒得满满的。在牧区，看到“白衣天使”到来，藏族同胞愿意把所有的好东西拿出来招待客人，“如果有机会，我一定还要再去一次西藏，再去看看拉色措姆，再去看看那些淳朴的父老乡亲”。

援藏医生在当地有很好的口碑和形象，医院门诊和下乡义诊，每次都熙熙攘攘、人头攒动。王海明还记得第一次坐诊时遇到的一些意外。他为一位患者做完检查后，为防止交叉感染，准备去洗手，但是，他跑遍了整个门诊大楼，没有找到一个可以洗手的地方，也没有快速手部消毒剂。原来，医院大楼在建造时，因为当时没有自来水，没有设计建造洗手池。后来的调研中，王海明发现，因为客观条件限制，加上自身不够重视，在传染病还相对严重的牧区，当地医务人员在诊疗过程中几乎不洗手，这让王海明忧心忡忡。

王海明担任那曲市色尼区藏医院副院长后的第一把火就是解决洗手问题。医院没有洗手池，他跑到那曲市色尼区卫计委申请，好说歹说要来了10台移动洗手池。为了提高洗手效率、普及用手卫生，他让医院去采购快速手部消毒剂，分配在所有的诊疗区域。

王海明向医护人员强调手卫生的重要性，规范七步洗手法。他经常在医院巡视，对手卫生执行不到位、不规范的同志提出批评。

第一次坐诊中，王海明给一位患有慢性支气管炎的70多岁的老牧民开了雾化处方，过了一会儿这位老牧民又敲门回来，“王大夫，药房说没有布地奈德这个药”。

王海明觉得不可理解，这药是最常用的雾化用药之一，应该是医院的必备药物。“难道药房里备的是其他替代药物？”带着疑问，王海明走进了药房，眼前的景象让他愣住了，狭小的药房只有几个架子，药品不到50种，没有很多疾病的必备治疗药物，“巧妇难为无米之炊，纵使医生们的医术再高，也做不到赤手空拳治好病人啊！”当时，王海明顺手抓起一沓处方翻看，发现不规范使用的情况有不少。

于是，王海明的第二把火放在了用药上，他搜集了医院的很多案例，梳理相关理论知识，精心制作多媒体课件，开展了“抗生素合理使用”“规范处方、合理用药”等一系列培训，落实相关制度，指导、督促医生们规范合理使用抗生素；他归纳总结常见疾病的常用药物，让医院去采购，并在临床实践中指导医生们使用。

从门诊到住院部，王海明找问题、抓典型、手把手指导，相关方面有了很大改善。以雾化用药为例，医生不再使用一些副作用大、疗效差的老旧药物，而采用了副作用小、疗效好的药物。

王海明的第三把火，是手把手教当地医生提高诊疗水平。当地医疗人才紧缺，医疗水平相对落后，很多危重疾病不能得到及时的诊断和治疗。由于医生们的诊疗水平有限，遇到危重病人往往只能转院处置。王海明通过理论培训、临床实践指导努力提高当地医务人员的危重病诊治能力。

去年11月，正在乡下义诊的王海明突然接到值班医生小刘的紧急求救电话。一位50多岁的女性高血压患者因头晕不适到医院住院治疗，按照该院以往的用药习惯，小刘给患者口服了降压药物，静滴活血化瘀的药物，但患者的血压并没有得到控制，血压最高已经到了220/130mmHg。

以往出现这种情况，会直接将病人转院到上级医院治疗，但这次小刘想到了王海明。“现在患者病情比较危急，转院途中随时可能发生意外，你想想，除了口服用药，还有什么降压手段”。小刘想了想：“王老师，你给我们讲过的硝酸甘油，这个病人是不是可以用？”“用硝酸甘油之前应该要排除什么？”“脑出血。”“具体用法还记得吗？”“老师，我想一下，将硝酸甘油5mg加入生理盐水50ml中，先从小剂量开始，3ml/h微泵静脉持续输入，根据病人反应情况调整药物剂量。”“可以的，有问题及时联系。”

两个小时后，王海明的电话再次响起：“王老师，患者的血压控制住了，现在已经到了180/100mmHg，暂时脱离危险期，病人的家属一直在感谢我们。”经过一周的后续治疗，病人血压稳定后出院。经过这一事件，医生们都觉得胆子大了，底气足多了。如今通信设备相对完善，藏族医生们都相信，通过电话和视频，王老师随时都在他们身边。

今年6月，王海明参加了色尼区委组织部举行的入党宣誓仪式，成为一名中共预备党员。他说：“援藏过程中，亲眼看到那么多党员干部在西藏艰苦奋斗，我被实实在在地打动了，今后我依然会和西藏那曲的医生们保持联系，为他们继续提供力所能及的医疗帮助。”（实习生 孙汝铭 记者 桂杰）