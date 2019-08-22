限制儿童“玩直播”需多措并举

眼下，网络直播、短视频大热，不少未成年人也沉迷其中。北京青少年法律援助与研究中心近日发布的《中国未成年人网络保护法律政策研究报告》（简称《研究报告》）建议，对于14周岁以下的儿童应该限制，可允许其在父母同意或陪伴的情况下使用。（8月21日《中国青年报》）

未成年人特别是14岁以下儿童是一个身体尚待发育、心智尚不健全、品格尚未成型的特殊群体，具有好奇心强、自制力弱、难辨是非真伪、不善自我保护等年龄特质，如果过早沉迷于网络活动，负面危害毋庸置疑。《研究报告》提出限制14周岁以下儿童“玩直播”“刷视频”的建议，具有矫正与保护的双重意义。要将合理“建议”变为客观“现实”，则需要多措并举的及时跟进。

首先应对“限制”一词作出准确无误的概念释义。这里的“限制”应该被解读为有条件、有限度、有节制、有管控的使用，而并非是硬生生、一刀切的封杀、剥夺、拒绝和远离。毕竟当下社会已不可逆地进入网络时代，“玩直播”“刷视频”已成不可或缺和普遍使用的信息传播渠道，少年儿童对此的参与权理当得到尊重和保障。把未成年人隔绝于网络环境之外既不明智也不现实，支持、引导未成年人有序参与网络活动，把培养网络素养和保护身心成长有机融合，才是王道与正途。

孩子们缘何热衷“看直播”？一名年仅12岁的“老粉丝”说，妈妈平时管教严，除在家写作业、看电视外很少有机会出去玩，打游戏时的“纵横驰骋”让我很有成就感，与小伙伴们一起讨论游戏和直播时有“话”可说，深感快乐和不孤独。孩子的稚嫩直言或从侧面提醒家长：给孩子更多陪伴与关爱，引导其在现实世界中寻求快乐，给他们以丰富的课外生活，或可转移其关注视线，从源头规避网络沉迷；同时应引领孩子理性、有节制地使用直播平台，鼓励其分享有意义、正能量的直播内容。

限制儿童“玩直播”，不能只是由部门规章祭出的通用规定，还需从国家层面作出有针对性的相关立法限制，对未成年人直播平台的注册和准入要施以明确的法规约束；目前行业公约中的主播黑名单制度可引入直播行业监管，对情节恶劣的违法者可终身禁入，以提升直播平台的试错成本，倒逼其抬高主播准入门槛并加强日常性监管。

限制儿童“玩直播”，还需通过升级技术手段强化管控，此举短期内或许会提升企业成本，但有益国家和民族的长远效益却不言而喻。比如，可推出防沉迷提醒、中止系统，防止未成年人长时间观看直播；平台在注册、打赏等环节实施人脸甄别，以防未成年人冒用家长手机登录平台；对视频直播内容进行分级管理，厘清成年人观看与适合未成年人观看的内容边界。

其实，沉迷于网络不只是“儿童病”，众多成年人沦为“低头族”的新国民陋习同样亟待纠正。让儿童有节制地“玩直播”“看视频”，需有父母的同意、陪伴和监管，但切莫忽略家长放下手机的率先垂范，这无疑会对孩子的模仿产生潜移默化的影响。