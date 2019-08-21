2019首届国际前沿医学高峰论坛在京召开

由《中国医疗设备》杂志社、美国医师促进协会（AMPSAA）及中国研究型医院学会临床工程专业委员会联合主办，国家卫生健康委国际交流与合作中心为支持单位，北京网来天下医疗科技有限责任公司、北京华医纵横科技发展有限公司、洛玛琳达大学放射医学系James M. Slater, MD质子治疗与研究中心、AIAMedic国际医疗管理服务机构承办，首都医科大学宣武医院神经内科、首都医科大学附属北京妇产医院围产医学部等多家单位协办的“2019首届国际前沿医学高峰论坛”（下简称“论坛”）于2019年8月17日-18日在北京国家会议中心召开。

本次论坛设“高危妊娠与母胎医学论坛”、“肿瘤学的治疗与选择论坛”、“神经科学与老年医学论坛”及“整形与重建外科论坛”四个分论坛。来自美国医师促进协会（AMPSAA）的20余名专家与来自中国著名三甲医院的30余名专家联合组成主席团和专家团队，在两日的会期内针对4个分论坛、9个专题及超过50个课题通过主题演讲、专家问答、联合点评等方式进行深入的学术交流与探讨。

高危妊娠与母胎医学论坛设置了“当今产科的热门话题”、“复杂的母体与复杂的胎儿”、“产科实践的未来”三个专题，由美国犹他大学母胎医学专家Helen Feltovich女士、首都医科大学附属北京妇产医院围产医学部副主任王欣教授、北京大学第一医院妇产科副主任孙瑜教授担任论坛主席。

肿瘤学的治疗与选择论坛设置了“关于肺癌，你需要知道的一切”、“外科医生眼中的胃肠道癌症”、“质子治疗-未来已来”及“神经肿瘤及其质子治疗的应用2020”四个专题，由美国洛玛琳达大学放射肿瘤专家Gary Yang教授、上海交通大学附属胸外医院赵珩教授、北京大学肿瘤医院张力建教授担任论坛主席，由四川省医学科学院冯刚教授、复旦大学附属中山医院刘凤林博士、山东省肿瘤医院陶荣杰教授担任联席主席。

神经科学与老年医学论坛分为了“神经外科的进展”与“神经内科的热门话题：疾病机制、治疗以及神经疾病的预防”两大专题，由来自美国洛玛琳达大学神经外科专家Warren Boling教授、斯坦福大学神经眼科专家Yaping Joyce Liao教授及首都医科大学宣武医院宋海庆博士担任论坛主席，由首都医科大学附属儿童医院方铁教授、首都医科大学宣武医院唐毅副教授、北京朝阳医院李淑娟副教授担任联席主席。

整形与重建外科论坛通过十余个方面的主题演讲，综合性展示了本学科的前沿理论及应用。由美国洛玛琳达大学整形与重建外科专家Subhas Gupta教授、北京大学第三医院李健宁教授、北京京美医疗美容诊所刘成胜院长担任论坛主席，由北京朝阳医院田龙博士、北京梅颜医疗美容诊所皮肤病与性病专家刘红梅女士担任联席主席。

论坛会议期间，来自于国内外500余名相关领域的专家学者齐聚一堂，共同分享本科学领域内的新理论、新技术、新方法，会场气氛活跃，内容饱满充实，形式新颖多变，奉献了一场精彩的国际医学盛宴。（袁婷）