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乐观的人睡得香

2019年08月21日10:58 来源：人民网-生命时报

乐观不仅有助成功，还有助睡眠。近日，美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的社会学研究人员发现，情绪乐观的人往往睡眠质量更佳。

研究人员选取了3500多名年龄在32岁~51岁的中青年参与者，他们的乐观和消极程度用10个问题来测量，如“我对未来总是乐观” “事情总不按我预料的那样发展”，同时报告自己在前一个月的总体睡眠质量和持续时间。调查还评估了参与者的失眠症状、入睡困难情况以及每晚实际的睡眠时间。其中一部分参与者还连续3个晚上佩戴监测仪来收集睡眠信息。

分析结果显示，在调整了一系列变量如社会人口特征、健康状况和抑郁症状后，乐观程度与睡眠质量的各维度之间存在着显著相关性。参与者的乐观评分每增加1个标准差，他们睡眠质量非常好的几率就高出了78%。同样，情绪乐观的人更有可能睡眠充足（每晚能安睡6~9个小时），他们没有失眠症状的可能性高出了74%，白天也不容易困倦。

发表在《行为医学杂志》上的这项研究成果认为，积极的情绪可以通过促进适应性来缓冲压力的影响，从而使乐观主义者能够得到安稳的休息。此外，乐观者往往采用以目标为导向的积极方式来解读压力事件，因而能在入睡过程中减少忧虑和过度思虑，从而提高了睡眠质量。▲ （蔡利超）

(责编：李轶群、杨迪)


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