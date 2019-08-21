常用药短缺、涨价？国务院提出多项新招疏解

治痛风常用药“别嘌醇”价格贵了好几倍且多地缺货，心脏急救的常用药硝酸甘油片从4元多猛涨至60多元……今年以来，全国各地相继出现别嘌醇、阿糖胞苷、甲氨蝶呤、硝酸甘油等药品涨价断货或供应不足的消息。

据监测数据显示，2018年我国短缺药品超过2000个，药品短缺已成为相关部门及社会高度关注的问题。

事实上，过去低价药频频断货、一药难求现象时有发生，业内人士表示，原因主要是利润太低许多企业难以坚持生产。此外，随着环保执法力度的加强，很多原材料厂家大幅减产甚至停产。

8月16日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定加强常用药供应保障和稳定价格的措施，确保群众用药需求和减轻负担。

“必须切实保障基本药物、急救药等常用药的供应，对患者天天服用的常用药，特别是救命药决不能断供。”李克强总理在8月16日国务院常务会上强调，“我们常常讲‘医者仁心’，卖药也要讲良心。因为药品直接关系人民群众的生命健康，是特殊商品，不能说涨价就涨价。”

国务院常务会议指出，针对部分常用药出现短缺、价格不合理上涨的问题，要完善药品采购政策。对国家和省级短缺药清单中的品种允许企业自主合理定价、直接挂网招标采购。对替代性差、市场供应不稳定的短缺药、小品种药，采取集中采购、加强集中生产基地建设等方式保供。研究加大急需药品进口，满足人民群众需要，促进国内相关产业升级。强化医疗机构用药管理，促进基本药物优先配备使用，提高政府办基层医疗机构和二级、三级公立医院基本药物配备品种数量占比。

对于允许企业对短缺药清单中的品种自主合理定价，业内人士指出，这给生产企业提供了一定动力，在生产成本、人工成本等大幅涨价的情况下，这一政策的出台有望缓解各地短缺药断现象。

当天会议还决定，加强预警应对，搭建短缺药品信息采集平台，实施药品停产报告制度，推动医疗机构设置急(抢)救药等库存警戒线，建立健全短缺药品常态储备机制，确保群众基本用药需求。强化药品价格常态化监管和价格执法，对不合理涨价的依法依规督促尽快纠正，必要时采取公开曝光、中止挂网等措施。对医药企业开展信用评价，完善激励惩戒措施。完善法律法规，对垄断、操控药品市场价格等行为，依法实施巨额罚款、市场禁入直至刑事处罚。(健康时报网端部记者 赵萌萌)