五部门发布《意见》治理“校闹”

近年来，因学校安全事故等引发的“校闹”接连发生，近日，教育部、最高人民检察院、公安部等五部门联合发布《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，首次明确八类“校闹”行为，强调以保险机制为核心建立多元化的损害赔偿机制，实现“不闹也赔”，禁止不顾法律原则的“花钱买平安”行为，向“以闹取利”说不。

首次明确八类“校闹”行为

意见明确八类“校闹”行为，包括殴打他人、故意伤害他人或者故意损毁公私财物的；侵占、毁损学校房屋、设施设备的；在学校设置障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵塞大门、围堵办公场所和道路的；在学校等公共场所停放尸体的；以不准离开工作场所等方式非法限制学校教职工、学生人身自由的；跟踪、纠缠学校相关负责人，侮辱、恐吓教职工、学生的；携带易燃易爆危险物品和管制器具进入学校的以及其他扰乱学校教育教学秩序或侵害他人人身财产权益的行为。

依据意见，一旦发生“校闹”，公安机关要及时出警，依法制止；对于实施“校闹”行为，扰乱社会秩序、造成他人人身伤害或财产损失的，要按照治安管理处罚法的规定予以处罚；构成犯罪的，要按照刑法相关规定予以惩处。特别是对于故意扩大事态，教唆他人实施针对学校和教职工、学生的违法犯罪行为，或者以受他人委托处理纠纷为名实施敲诈勒索、寻衅滋事等行为的，要依法从严惩处。“校闹”行为造成他人人身或财产权益损害的，要支持被侵权人向“校闹”行为人追究侵权责任。同时，可以通过联合惩戒机制，对实施“校闹”、聚众扰乱社会秩序的人员实施惩戒。

另外，意见规定，对于师生、家长或者校外人员因其他原因在校内非法聚集、游行或者实施其他影响学校正常教育教学秩序行为的，也可以参照处置“校闹”的办法处置。

保险加基金保障“不闹也赔”

意见强调以保险机制为核心建立多元化的损害赔偿机制，以实现“不闹也赔”。即政府财政补贴购买校方责任险，有条件的可以购买校方无过失责任险，推动设立学校安全综合险，加大保障力度；同时引导家长为学生购买人身保险，有条件的地方可以予以财政补贴；学校可以引导、利用社会捐赠资金等设置学校安全风险基金或者学生救助基金，健全救助机制；并鼓励有条件的地方建立学校安全赔偿准备基金，或者开展互助计划，健全学校安全事故赔偿机制。

意见还强调第三方机构在纠纷化解中的作用，规定各地可以建立学校安全事故人民调解委员会制度，构建公正、便捷的处置机制。

责任认定前禁止“赔钱息事”

意见明确禁止不顾法律原则的“花钱买平安”行为。责任认定前，学校不得赔钱息事。经认定，学校确有责任的，要积极主动、按标准依法确定赔偿金额，给予损害赔偿，不得推诿塞责、拖延不办。学校负责人或者直接管理者有责任的，学校主管部门应当依法依规及时处理、严肃问责。

学校无责任的，要澄清事实、及时说明。任何组织和个人不得非法干涉纠纷处理。坚决避免超越法定责任边界，片面加重学校负担、“花钱买平安”，坚决杜绝“大闹大赔”“小闹小赔”。

意见还规定，学校不得为防止发生安全事故而限制或取消正常的课间活动、体育活动和其他社会实践活动。

近年来，学校安全立法呼声较高，教育部政策法规司相关负责人透露，教育部门计划推动《学校安全条例》制定工作。本报记者 任敏