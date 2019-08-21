保护生命是义不容辞的责任

应急管理工作与人民群众生命财产安全息息相关。在20日举行的国新办中外记者见面会上，5位应急管理一线先进代表围绕“为了人民的安全”，讲述了他们的初心和使命。

“没有事故就是最大的成绩”

数百米乃至上千米的漆黑井下，是山东煤矿安全监察局鲁东监察分局监察专员张在贵的“战场”。“刚进煤监队伍时，辖区煤矿发生爆炸事故，被摧毁的巷道、瞬间消逝的生命，让我震惊痛心。”从那时起，他暗下决心，不放过任何蛛丝马迹，要把隐患消灭在萌芽状态。

十几年的工作中，张在贵下井3000多次，井下行程可绕地球一圈；消除隐患1万多条，避免重大涉险事故3起，挽救150多名矿工生命。长期劳累，致使他左眼视网膜脱落，右眼视网膜出现多条裂缝。即便如此，他依然坚守初心：“保护矿工兄弟生命，是我义不容辞的责任。”

正是张在贵和众多安监员们的付出，煤矿安全监察体制建立20年来，全国煤矿死亡事故由每年近3000起降至200多起，死亡人数由每年近6000人降至300多人。

37岁的张之崟来自上海市应急管理局安全生产执法监察处，对他而言，“没有事故就是最大的成绩”。去年对一家化工企业开展专项检查时，他发现企业的氯乙烯湿式气柜存在严重安全隐患，坚持要求检测，“最终发现钟罩最薄的地方只有4.3毫米，如果薄度低于4.0毫米，氯乙烯气体就会击穿钟罩发生泄漏。安全生产执法工作虽然看似平凡，但十分重要”。

每天工作10小时以上，每周深入基层3—4天，张之崟跑遍了上海所有危化品生产储存企业。会不会觉得辛苦和疲惫？“我曾经认识一位老先生，80岁高龄仍然爬上几十米高的芳烃装置和几万立方米的油气储罐，凭着自己积累一辈子的安全生产经验，义务指导、服务其他企业。和他相比，我有什么理由碌碌无为、松懈倦怠？”张之崟说。

天安门支队故宫特勤中队政治指导员蔡瑞说，今年2月19日，故宫举办“紫禁城上元之夜”，这是故宫第一次在晚间免费对公众开放。为了守护故宫的美，蔡瑞和队友们全员上勤，将成百上千只花灯一一检查，排除隐患，“在我们的坚守下，上元之夜的故宫，绽放出让世界震撼的壮丽美景”。

“在党和人民需要的时候刀山敢上、火海敢闯，不负青春不负己”

面对刀山火海，要当好人民的“守夜人”，必须练就过硬本领。13年前走出小山村、进入森林消防队伍时，侯正超还是个消防“菜鸟”，五公里不及格、器械上不去、四百米障碍也过不了，队员们出任务时，他只被安排留守。

“我不愿服输，每天加练俯卧撑和器械，直到手掌被磨出血泡和老茧。”侯正超回忆，由于训练强度过大，很多时候他下楼梯只能摸着扶手退着走，吃饭时手抖得连菜都夹不稳。如今，他已经成为队伍里的技能强手，先后荣立两次二等功、三次三等功。

去年，脱下“橄榄绿”、穿上“火焰蓝”，侯正超成为国家综合性消防救援队伍的一员。“我们全体森林消防指战员一定继续发扬不怕困苦、不畏艰险、不负重托、不辱使命的精神，在党和人民需要的时候刀山敢上、火海敢闯，不负青春不负己。”

来自中国地震应急搜救中心的王念法，先后赴阿尔及利亚、巴基斯坦等国家执行紧急救援任务，展现了中国负责任的大国形象。

令他印象最深的是2015年尼泊尔地震救援，中国救援队是第一支抵达尼泊尔的联合国认可的重型国际救援队。救援者们在废墟瓦砾中匍匐掘进，经过34小时的营救，让受困者转危为安。“成千围观的百姓欢呼大喊‘谢谢中国’，我们让当地老百姓充分感受到中国大爱、中国速度、中国力量。”王念法说。

《 人民日报 》（ 2019年08月21日 06 版）