你愿意购买临期食品吗？

原价150元的进口儿童牛奶，30元一箱；市场上70元一袋的日本麦片，50元买两袋；欧洲进口红酒5折出售……近日，在一些电商平台和超市，部分进口食品因为临近保质期，被卖出了“白菜价”。

临期食品是即将达到保质期、但仍在保质期内的食品。这些食品在剩余期限上有的短则几天，有的长达数十天，售价仅为原价的20%—50%。最近一段时间，在北京、上海等一些城市的便利店，出现了专门销售临期食品的货架，其中大多以进口食品为主。北京一家便利店的销售人员表示，将临期食品单独售卖，对销量起到明显的促进作用：“较低价格让更多消费者享受到崭新的味觉体验，同时也减轻了库存压力，一举两得。”

“便宜又好吃。”湖北武汉某事业单位员工王晓慧一边吃着刚刚拿到手的薯片，一边向记者展示了她的“购物车”，里面多是她感兴趣的糖果、饮料等临期食品。“一次在网上看到经常吃的一款饼干，价格比平时便宜一半还多，仔细看才发现是临期货，反正也在保质期内，果断下单了，口感与日期较新的也没什么差别。自那以后我就经常会在网上买这些临期的零食，也能省下不少钱。”王晓慧说道。

临期食品质量是否有保障、值得购买吗？中国食品科学技术学会青年工作委员会副主任委员钟凯认为，“只要储存方式得当，食用临期食品的安全性是有保障的。”实际上，在世界范围内利用临期食品促销以及发展公益已不是新鲜事。日本的一些便利店对于购买临期食品，给予积分奖励；德国、加拿大等把临期食品降价出售或直接捐给慈善机构。今年3月厦门市首家“爱心食物银行”开张，市民通过支付宝扫描二维码即可免费领取临期食品。

然而在部分临期食品热销的同时，也有一些现象值得重视。在某电商平台，笔者在一家售卖临期食品的店铺看到“临期食品，不支持无理由退货，无法保障产品毫发无损；膨化食品挤压泄气、饼干碎了不赔偿”。因为价格低廉就附带这些霸王条款，显然有损消费者切身利益。与此同时，在部分出售进口临期食品的折扣店，商家没有对商品保质期进行明确提示，只在明显位置标注“特价”。

中国农业大学食品学院副教授朱毅认为，临期食品虽然安全有保证，但应该用特别醒目的方式让消费者知道自己要买的是临期食品。临期食品作为一种特殊商品，在节约资源方面有其独特的优势，但由于其可食用期限的特殊性，需要监管部门加强行业监管，商家提高自律意识，平台做好监督责任，同时消费者也要擦亮眼睛，不要因为贪图便宜而忽略产品质量。

《 人民日报 》（ 2019年08月21日 19 版）