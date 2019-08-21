孩子们该如何面对甜蜜的诱惑？

最近，世界卫生组织（以下简称WHO）发布调查报告称，其于2016年至2017年间，抽检了英国、丹麦和西班牙市面上的婴儿食品，在检测过程中发现，部分生产商在食品中加入了果蓉等以增加糖分。若经常食用这些食品，会给婴儿造成龋齿、肥胖等多种健康伤害，建议禁止生产商在3岁以下婴幼儿食品中添加糖。

糖到底有什么危害？为什么不让孩子吃糖？今天我们继续聊聊孩子吃糖那些事儿。

吃糖的确会有

类似“上瘾”的感觉

很多家长都反映，孩子一旦吃糖，就控制不住自己，老是想吃，似乎上瘾了一样。在电影《王牌特工：黄金圈》里，大反派女毒枭劝说别人在饮料中少放糖时说了这么一段话：“糖的成瘾性是可卡因的八倍，致死的可能性也有五倍之多，但糖是合法的。”

事实上，糖的确很容易使人上瘾。孩子吃了糖之后，糖进入人体就会作用于脑部，干扰饥饿激素和瘦素的作用。饥饿激素会让人产生饥饿感，瘦素可以让人产生饱足感，而糖却会干扰饥饿激素和瘦素的运输和转导，让你总感觉吃不饱，还总是觉得饿。此外，糖还可以降低脑部奖赏中枢的多巴胺信号。所以，糖还会减弱食物带来的愉悦感，让孩子想吃得更多，就会有类似“上瘾”的感觉。

不过，要说它的危害跟烟酒、甚至毒品一样，那就有点夸大了。其实，糖的成瘾性并不会那么强烈，糖对健康的影响也不会像毒品那么快速和直接。糖吃多了最大的危害是会导致龋齿和肥胖，不像毒品那样恐怖。

吃糖为什么

会导致发胖和龋齿？

糖吃多了会长胖、长蛀牙，是很多家长担心的两大问题。

为什么糖会在人体内转化成脂肪呢？这是因为，我们吃进去的糖最后都会以葡萄糖的形式被人体吸收利用。葡萄糖进入血液中会使血糖升高，血糖的升高就会刺激胰岛素的分泌，对脂肪细胞和肌肉细胞发起信号。

一方面这两种细胞会主动摄取血液中的葡萄糖而让血糖恢复平稳；另一方面胰岛素信号还能使丙酮酸和柠檬酸更多转化为乙酰辅酶A，后者是脂肪酸合成的原材料，刺激甘油三酯的合成过程，最终会膨大脂肪组织和肌内脂肪堆积。

那为什么吃糖会容易长蛀牙呢？龋齿主要是由于附着在牙齿上的细菌引起的，这些细菌靠饭后附着在牙上的食物颗粒生存。它们的副产物之一，是酸性物质，酸性物质会腐蚀牙齿，导致龋齿的发生。吃糖，相当于是给细菌生长代谢提供了更加方便快捷的能量，也就增加了龋齿的风险。

太早给孩子品尝了添加糖的食品

可能会带来长期的潜在危害

WHO前几年发布的成人和儿童游离糖摄入指南中建议，糖摄入量应控制在总能量的10%以下，最好是能够进一步控制在总能量的5%以下。

对于孩子来说，10%和5%分别代表多少糖呢？1-2岁的孩子来说，10%大约是20-30克，5%大约是10-15克；4-6岁的孩子来说，10%大约是30-40克，5%大约是15-20克。

现在WHO想建议3岁以下婴幼儿食品中都禁止加糖，其实主要是因为，如果太早给孩子品尝了添加糖的食品，会影响他们的口味习惯，从此爱上甜食，不能自拔，就很容易出现对其他食物的挑食现象，干扰其他营养的摄入，影响整体的饮食质量。这种潜在危害是长期的，可能伴随孩子一生。

减少孩子的糖摄入

我们可以这样做

如何帮助孩子减少糖的摄入呢？建议从以下几个方面做起：

1.日常尽量不喝甜饮料，如果想喝，尽量选无糖饮料。

包括各种碳酸饮料、茶饮料、乳酸菌饮料、果汁饮料、红糖水、蜂蜜水等等，偶尔一次聚会喝喝也就罢了，自己平时没事不要主动去喝。如果想喝，尽量选择无糖饮料。

2.即使是纯果汁也要少喝，尽量直接吃水果。直接食用完整的水果最好。榨果蔬汁时尽量多放蔬菜，少放水果。

3.焙烤食品尽量控制数量，如果想要吃，可以选择无糖的。

尽量不吃或者少吃面包、甜点、饼干、曲奇等甜食，家长做面包、点心尽量少放糖。

4.平时自己饮食或者烹调食物，都要养成尽量不加糖的习惯。

比如，喝粥不加糖，打五谷豆浆不加糖，喝咖啡不加糖，做菜也要少放糖。

5.购买包装食品时，注意看营养标签。

尤其是那些号称“零脂肪”、“低糖”或“无糖”的食品，一定要注意看它的成分和营养素含量。另外，在食品标签中，还有很多东西其实也都是糖，比如玉米糖浆、麦芽糊精等，如果有这些东西存在，也要注意少吃。

文/阮光锋

（食品与营养信息交流中心科学技术部主任）