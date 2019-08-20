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女性年轻时苗条有助抗癌

王兴旺

2019年08月20日14:22 来源：人民网-生命时报

美国《癌症流行病学、生物标志物与预防》杂志刊登一项由世界卫生组织国际癌症研究署领导的新研究称，年轻时保持好身材有助抗癌，20多岁时体重超标会显著降低未来癌症确诊后的存活几率。

科学家对4.7万名29~49岁的瑞典女性展开了为期20年的追踪调查。研究人员测量了参试女性的体重指数，并在她们50多岁时统计了其癌症发病情况。研究期内共发现1241例乳腺癌和259例肠癌。进一步分析显示，与年轻时身材苗条（体重指数低于22）的参试者相比，超重（体重指数高于25）的参试者死于乳腺癌的可能性高出72%，死于肠癌的可能性高出141%。超重时间每增加1年，乳腺癌和肠癌的早亡率就会分别增加3%和4%。

新研究结果表明，年轻时体重超标会对日后健康产生持久影响，会增加胰岛素抵抗、慢性炎症、DNA损伤的几率，并导致激素代谢方式改变，这些都将加快癌症病程。英国癌症研究所研究员茱莉亚·弗雷特博士表示，管理好生活方式等可控因素，对防癌抗癌和降低癌症死亡率具有重要意义。

(责编：李轶群、杨迪)


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