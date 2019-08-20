随着年龄增长，很多老人变得越来越虚弱，也越来越消沉，这种身心变化如果处理不当，会严重影响晚年生活质量。

腿脚不利索。老人容易腿脚不好，最怕摔，一方面由于骨质疏松，另一方面是因为肌肉流失。清华大学附属北京清华长庚医院全科与健康医学部部长王仲提醒，老人走路变慢、握力变差等看起来“正常衰老”的现象，已经被现代医学定义为一种疾病。骨骼、肌肉出现问题，自然看起来虚弱无力。

心里空落落。据调查，退休人员最常做的3件事是：带孩子（孙辈）、做家务、看电视。虽然充实，却对健康无益。带孙辈，时刻担心磕着碰着，生怕委屈了孩子；做饭洗衣，一直待在家中，甚至半个月不出一次门；看电视，只是随便打发时间。生活看似满满当当，心里却空落落。时间久了，不少人看上去老了许多。

王仲指出，要摆脱晚年虚弱形象，中青年时期就应做好准备，预防衰老。

1.饮食健康。一日三餐都要吃，五谷杂粮不挑剔，纤维食物摄取足，优质蛋白要保证。我们不仅要保护心脏、脑血管，也要保护胃肠和肌肉。蛋白食物有益于肌肉增长和保持，如牛肉、蛋禽类以及豆制品等。同时，饮食要保证一定的碳水化合物和高纤维食物，可防止蛋白质作为热能被消耗，也可促进微生态正常。

2.勤于运动。每周做力量训练，有助减缓肌肉和骨量流失，但需量力而行。打球、太极拳等运动由于有“对手”和音乐配合，也可达到锻炼身体、调动积极性、改善心情、调节内分泌的作用。建议平时多留意腿部的锻炼，比如走步、深蹲或半蹲，能训练到腰腿肌肉，保持下肢有力，防止摔倒。

3.培养兴趣。退休后，老人不能甘做 “闲人”，要积极开创属于自己丰富有趣的晚年生活。“活到老学到老”，退休后有充足的可自由支配时间，老年朋友可以利用起来，多交流琴棋书画，力求头脑灵活、手部灵敏、情趣高雅、身心愉悦。