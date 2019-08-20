想放弃时 大脑会“疼”

跑步跑不动、报告写不下去、排队想掉头……“放弃”的念头在生活中频频出现。当我们有放弃的想法时，大脑中发生了什么？

美国华盛顿大学的研究者近日发表在《细胞》上的研究成果为这一谜题揭晓了答案。研究人员对小鼠进行了观察，发现当小鼠想要放弃时，它们大脑内部的痛觉肽神经元细胞变得非常活跃，并且能够抑制多巴胺（一种主要与动机相关的化学物质）的活动。

在实验中，小鼠不得不将鼻子伸到一个洞里来获得蔗糖。起初很简单，只有一个洞，伸进去就能吃到糖；慢慢的，洞的数量开始变多，2个、5个……之后是成倍增长，找糖吃越来越麻烦，最后所有的小鼠都放弃了。研究人员对这些小鼠的神经元活动进行记录发现，当小鼠要放弃找糖时，它们的痛觉肽神经元变得最活跃，相应地表现出回避行为或动机减弱。

这项研究成果为动机和奖励的机制提供了新视角。通过阻断痛觉肽神经元，或许可以帮助人们在抑郁时找到动力，进而减轻药物滥用等成瘾动机。（蔡利超）