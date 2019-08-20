医院“住院指标”,过度医疗催生的怪胎

8月19日上午,针对媒体称“河南省中医院西区医院让职工拉人住院,未达标扣工资”一事,记者从河南省中医院获悉,西区医院为该院医联体合作单位,事情曝光后,该院已第一时间组织专人开展调查,如调查发现该院确系存在前述违规问题,将有后续解决方案。

首先必须承认,河南省中医院西区医院让医护人员拉人住院,未达标扣工资,其始作俑者,就是那饱受社会诟病的“住院指标”。明眼人不难看出,医院如此注重“住院指标”,是为了提高“经济指标”,是一种不合理的逐利手段。由此,也暴露出了一些医院违反医德的制度弊端和医疗管理部门的监管漏洞。

“临床有5个名额,多收有奖励,收的少有处罚”,等于直接与医生的收入挂钩,这对于医生来说,确实是个两难选择。不执行吧,个人收入必将锐减；执行吧,医德和良心上都说不过去。特别是,一旦医德被“住院指标”绑架,一些医生为了保收入,不得不拿患者“开刀”——没病说成有病,小病看成大病,继而各种过度医疗服务接踵而来。比如,多开药、开贵药,增加检查项目和次数,在患者体内滥用医疗器械,等等。这些也是一些医院和医生狂宰患者敛财惯用的伎俩。

可见,医院“住院指标”,实为过度医疗催生的怪胎。而过度医疗,出自医生开出的“大处方”。有人将“大处方”现象,归结于医生职业操守缺失,有人在“以药养医”的医疗体制上找原因,这固然是一方面,但更重要的是,医疗部门对医院和医生开处方的监管严重缺失。而在国外,对开“大处方”的严管重罚,值得我国效仿。比如,法国医师协会对所有医生的处方进行电脑监控,开出的处方金额排在前5％的医生,每张处方都要被分析,只要发现一张处方有问题,这个医生就要“交代”,为什么这样用药；说不出道理或解释不能成立的医生,将面临多重处罚,轻者掏钱补偿患者,重者吊销医师执照。

保障医院生存与发展,引导和鼓励医生通过技术吃饭,不仅需要政府大幅增加对公共医疗的投入,更需要有力的监管制度护航。医疗部门一方面要建立保护“小处方”的激励机制,控制过度医疗服务,在保证医疗质量的前提下努力降低成本；另一方面要完善对“大处方”的监管机制,切断医生和药品、器械之间的利益链,促进合理用药和器械,科学施治。更重要的是,对过度医疗的医院和医生,应加重处罚,体现监管的威严和震慑力。（张西流）