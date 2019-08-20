“希望老天再给我5年” 广东举办庆祝中国医师节暨骆抗先同志先进事迹报告会

8月19日是第二个中国医师节，今年的主题是“弘扬崇高精神，聚力健康中国”。省委宣传部、省文明办和省卫生健康委在广州珠岛会堂联合主办广东省庆祝2019年中国医师节暨骆抗先同志先进事迹报告会。省卫生健康系统代表、省直机关和广州市直机关干部、驻粤部队官兵以及社会各界代表1200余人参加会议。

当天，广东省卫生健康委党组发出《致全省医务人员的慰问信》，向奋战在全省医疗卫生战线的广大医务人员致以诚挚问候和美好祝愿。

同事为骆抗先专门创作《爱的华彩》

报告会上，报告团成员以亲身的经历、深切的感受、朴实的语言、生动的故事讲述了骆抗先同志先进事迹，展现了一位敢为人先的乙肝专家、患者至上的仁者大医、服务大众的网红医生、不忘初心的共产党员的崇高形象。

在《爱的华彩》的歌声中，骆抗先同志与报告团成员一起走上舞台，全场用雷鸣般的掌声向骆抗先同志表达敬意。据介绍，此歌曲是骆抗先的同事专门为他创作的。

广东举办此项活动，希望全省医务人员以骆抗先为榜样，“守初心、担使命”，坚持以人民健康为中心，坚持新时代卫生与健康工作方针，用优质服务增进人民健康福祉。

同时，也希望全社会都要关心爱护医务人员，共同携手，大力营造尊医重卫的良好氛围，团结凝聚卫生健康系统力量，加快推进建设健康广东、打造卫生强省，努力开创全省卫生与健康事业发展新局面。

“只要活一天，我就要好好干一天”

骆抗先教授是我国著名传染病学专家，从医65年至今奋战在肝炎防治临床一线。医师节前一天，是骆教授的88岁的生日，他说：“我希望老天再给我5年，让我实现对患者的承诺。”

到底是怎样的承诺呢？

原来，骆教授一向全力投身乙肝研究，为了规范我国乙肝治疗，他独立完成了125万字的专著《乙型肝炎基础与临床》，成了几代专科医生手中必备的“红宝书”“乙肝字典”，这本书至今已经4次再版。

国家提出实施“健康中国”的战略后，骆抗先教授多次建议，摸索出可以推广的乙肝筛查防治模式，力争五年内消除广东乙肝防治的盲区。为了这份承诺，2017年8月，骆抗先工作室正式成立后，他带着团队搞试点，深入农户家庭做筛查动员，和乡镇医生一起出诊，一对一地进行指导和培训，取得了明显的成效。

骆教授的弟子们喜欢自称是“骆驼队”，因为老师不但姓骆，他身上还有一种坚韧不拔、吃苦耐劳的骆驼精神。为了挤出更多的时间工作，骆教授养成了凌晨2点钟起床工作的习惯。数十年如一日，他每天挑灯夜战，阅读文献、写“骆抗先的乙肝频道”博客、编书……88岁高龄的他，每天工作学习都超过10小时。弟子们都劝他别太累了，可骆教授却说：“我的时间不多了，只要活一天，我就要好好干一天！”

六十多载如一日毫不懈怠地工作，骆抗先教授的内在原动力到底是什么？他告诉弟子们，自己心中一直有一个梦想——“没有乙肝的未来”。在亲眼看见了乙肝造成的灾难和悲剧后，骆教授感同身受，用毕生精力从事乙肝防治事业，梦想就是摘掉我国“乙肝大国”的帽子，让子孙后代不再受乙肝的困扰。梦想尚未实现，他怎么能停下奋进的脚步呢？

“没有乙肝的未来”需要几代人的努力，骆教授培养了70多名博士生和硕士生，大多已成长为我国乙肝防治领域的主力军，比如其中的侯金林教授，牵头在全国开展了“乙肝母婴零传播工程”，正向着“不让一个孩子感染乙肝病毒”而努力。（文／全媒体记者何雪华 通讯员粤卫信）