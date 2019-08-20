社保岂能随意“约定”放弃

依法足额缴纳社保是劳动双方的法定责任，这不仅事关劳动双方的合法利益，且关系到整个社会保险制度的资金来源。

据《劳动午报》报道，从2015年开始，出租车司机薛师傅与前单位之间的矛盾一直在升级，这场争议核心词就是“社保”。单位认为薛师傅多次承诺放弃社保却出尔反尔。单位称，入职时薛师傅与单位约定放弃社保，单位随工资发补偿；离职时，薛师傅申请仲裁，要求单位承担未缴社保等责任，单位与之达成调解协议，支付35000元了结与其所有纠纷。

看起来，让劳动者放弃社保，是用人单位和劳动者一拍即合、双方自愿的结果，殊不知，“如此约定”很容易会为劳动纠纷争议埋下伏笔。

在该事件中，在拿到补偿后，薛师傅仍向有关部门举报其单位不给缴纳社保。有关部门向单位下发了整改通知，要求单位给薛师傅补缴社保，还要承担滞纳金。而单位则在缴纳相关费用之后，与薛师傅再次对簿公堂。

此事中的具体纠纷是非对错，自有法律裁断，但单就单位跟员工约定“放弃社保”这事来说，就不靠谱。

依法足额缴纳社保是劳动双方的法定责任。我国《社会保险法》第六十条规定：“用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费，非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴，用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。”

更何况，社会保险费的依法足额缴纳，不仅事关劳动双方的合法利益，还关系到整个社会保险制度的资金来源。往大了说，社保的缴纳问题，不仅关系到用人单位及劳动者双方的私权利，还关系到整个社会社保制度的整体利益，并不属于双方可以自由放弃和处分的权利义务范围。

劳动双方虽然可以签订一些协议，但应在法律框架内。去年人社部就明确表态，用人单位与员工签订《员工自愿放弃购买社保（申请）承诺书》不具有法律效力。即使劳动者约定放弃社保，离职时仍有权要求用人单位为其补缴在职期间的社会保险费。单位不同意补缴的，劳动者可依照社保法依法申请调解、仲裁，或者提起诉讼。

社保随意“约定”放弃，直接的后果就是劳动双方都涉嫌违犯法律规定，彼此的权益也就难以得到根本上的保护。从该案来看，听起来，涉事司机拿到补偿后仍举报，似乎有些不依不饶，可用人单位在跟他做出不合法的约定时，就已注定了“自己造的孽自己含着泪也得承受”。

社保不能随意“约定”放弃。这事对更多企业也是警示：用人单位更须增强守法自觉，杜绝动员劳动者放弃社保的歪心思，依法依规为劳动者缴纳社会保险。否则，侵害劳动者权益不说，也难逃相应的法律制裁，如缴纳一定数额的滞纳金，从而为自身的无视法律付出代价。

□杨玉龙（时评人）