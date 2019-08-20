智能化为居家养老提质增速

在家里享受养老院的服务，是一种什么感觉？有媒体走访发现，在越秀区人民街试点的家庭养老床位装了许多智能监测装置，保障老人安全；而在荔湾区的一个家庭养老床位，长者可享受24小时护工服务，比保姆更专业、更让人安心。

中国已进入老龄化时代，老年人口急速增多，养老机构“一床难求”，再加上不愿意去养老院的传统观念，居家养老和社区养老被认为是缓解当前养老难题的重要手段。全国各地都在进行各种试点和推广。广州在越秀区、海珠区、荔湾区开展家庭养老床位试点，预计到2020年，全市建有400张左右家庭养老床位，也是对符合广州城市特点的养老模式的有益探索。

在目前的养老模式中，机构养老受限于资源匮乏、成本较高，不可能大规模推广，多适用于失能失智老人；而传统的居家养老模式虽然适合大范围推广，但专业化水平低、能提供的服务有限。社区养老可以在一定程度上克服两者局限，结合两者优势，既可以满足老人的情感化需求，又可以让老人得到更专业化的照顾。但目前专业化的养老机构要进入社区，容易因为居民反对、缺乏物业资源而被迫搁浅。社区养老发展多年，在提供基本的生活服务方面进展迅速，但专业化的医疗服务却供给不足。

家庭养老床位无需实体机构，但却将护老设施、标准化服务“搬”进老人家中，满足了居家老人享受“机构标准”养老服务的需求。虽然目前看起来数量不大，但却相当于低成本增加了养老机构数量，是缓解养老服务压力的有效手段。

家庭养老床位能否推行顺利，关键在于智能化设施的使用，因为要对老人进行24小时的监测与保护。比如，已享受家庭养老床位的梁婆婆家，除了装上了防跌倒的无障碍扶手、防滑垫之外，还有包括智能检测生命体征的床垫、燃气报警器、烟雾报警器、水浸感应器、门窗磁感应器、人体感应小夜灯等一系列智能化设备，这些设备一旦报警，包括老人家里、子女手机、养老机构系统都会接到警报，有关人员就会及时进行处理。老人独自在家的危险性大大降低，家人也能够更放心。

随着智慧养老水平的提高，各种基于人工智能、大数据的健康医疗方面的新应用越来越多，将会为居家养老模式带来更多可能性，更好满足人们“老有所养、老有所乐”的需求。 （谭敏）