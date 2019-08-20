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处方药红线别到了网上就失灵

陈文杰

2019年08月20日10:16 来源：广州日报

　　如今，网上购药已成新趋势，为人们提供了不少便利，但也让一些违法商家“钻了空子”。据中国之声报道，近期记者调查发现，在一些二手商品交易平台上，有处方药被暗地里售卖，其中还不乏一些境外的处方药。此外，譬如烟草、农药等特殊商品也可以通过一些“关键词”搜索出来。

　　近年来，关于网络平台违规销售处方药、特殊商品的报道早已屡见不鲜。不只是在二手交易平台，一些买药APP存在着处方药随意售卖的情况，有的买药APP更有“满减优惠”活动，购买相关处方药达到一定数量还可以获得消毒液、枸杞等赠品。“处方药凭处方销售”这条红线，到了网上似乎失灵了。

　　这一方面，与互联网本身的特性有很大关系。网上信息量大、隐蔽性强，让网络交易监管客观上存在一定的难度。另一方面，违法成本与监管成本反差较大。以个人用户为主的二手平台为例，数以千万计用户信息，若逐一甄别，成本大，难度也不小。而对于那些恶意用户来说，就算被揪出，也不过是“打一枪换一炮”，换个马甲，或者不断更换关键词，以此逃避监管，更有甚者直接引导用户到平台之外进行交易，这就完全绕开了平台监管。可是，药品不是普通生活用品，药品安全关乎生命安全，对处方药来说，尤其如此。面对处方药网上售卖乱象，监管难是原因，但不能是借口。

　　作为违法商家的主要宿主之一，网络平台在监管上负有不可推卸的责任。平台要恪守底线，持续严格监管，与恶意用户“斗智斗勇”。如通过不断升级相关的算法和规则，完善用户审核、发布机制，构建系统的防控体系，让违法行为无处遁形。此外，相关执法部门也要跟上互联网环境下的监管需求，尽快调整适应。在加大线上检查频次的同时，也应加大处罚力度，对违法违规行为形成震慑。只有严监管与零容忍齐发力，网络售药的行业生态才能健康有序。　　（陈文杰）

(责编：李轶群、杨迪)


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