一家三代不改医者初心

今日是第二个中国医师节。中南大学湘雅医院门诊大楼，该院口腔颌面外科郭峰副教授和同为口腔科医生的妻子高清平，带着17岁的女儿郭乐之驻足在“湘雅名医谱”前，给女儿讲名医故事，勉励她好好学医，将来做一名好医生。

“女儿在今年高考中成绩优异，填报志愿时毫不犹豫地选择了华中科技大学临床医学专业，前不久已经收到了录取通知书，这让我很欣慰。”郭峰知道，是同为医生的奶奶、爸爸和妈妈，让郭乐之心里从小就埋下了从医的种子。

榜样：身为乡村医生的母亲，一生把病人当亲人

“我年少的记忆里，有时一觉醒来，就看到床边多了一个婴儿，头发还湿湿地黏在一起……”郭峰回忆，母亲高和秀上班的沅江市新华乡卫生院离家不远，时常把没人陪伴的产妇和婴儿带回家里照顾。

上世纪70年代，在卫生条件相对落后的农村，经验丰富的妇产科医生很稀缺。高和秀便是沅江市新华乡卫生院唯一的妇产科医生，一干就是34年。

郭峰听母亲说起过很多救治疑难危重孕产妇的故事，有的至今印象很深。

1980年的一天，高和秀接到通知，一名孕妇腹痛临产，情况十分紧急。她马上背着医药包，冒雨骑着单车赶了30多公里路来到产妇家接生，不料产妇在生产过程中大出血，高和秀只得向村民借了一台手扶拖拉机，将产妇运送到卫生院抢救，终于保住了母子性命。“大约七八个小时后，母亲回来了，她没有顾得上歇口气，就煮起了面条和鸡蛋，拿到卫生院给大出血的产妇补充营养。”郭峰说，母亲一生把病人当亲人，把病人的事当自己的事，成为他日后从医的榜样。

努力：从医21年，成为一名优秀的口腔医生

“在母亲心目中，我从小就听话、文静、心好，是学医的料子。”郭峰告诉记者。1990年，郭峰在母亲的鼓励下考入了原湖南医科大学（现中南大学湘雅医学院）口腔医学系。

郭峰始终记得，在大学的第一堂专业课上，系主任刘蜀凡老师说到一个数据：每千人口腔医生的比例，湖南在全国排名倒数第二。“当时我很震惊，也萌生了一股强烈的责任感。”自此，郭峰更加坚定了刻苦钻研口腔医学的信念。1998年，郭峰硕士研究生毕业，进入中南大学湘雅医院成为了一名口腔颌面外科医生。

“母亲常说，医生一定要有仁爱之心和业务上的钻劲。”从医多年，郭峰始终记得母亲的谆谆教诲，凭借出色的医技和高尚的医德医风，得到了患者和同行的认可。他率先在口腔颌面外科专业开展以股前外侧皮瓣、腓骨复合组织瓣为代表的穿支皮瓣技术，帮助许多口腔癌患者重获健康。

作为一名口腔颌面外科医生，郭峰连续做10多个小时的手术是常有的事情。2015年，一名头皮癌复发导致头皮严重溃烂的患者慕名找到郭峰。检查发现，该患者的癌细胞已经侵蚀到颅骨，需要立即将病变头皮切除，重建一块头皮，郭峰团队选择采用穿支皮瓣这一新技术为患者开展手术。手术过程困难重重，从当天中午到第二天6时，郭峰历时18个小时完成手术，帮助患者脱离危险。

接力：女儿希望成为像奶奶和爸妈一样优秀的医生

“我爸妈都是口腔科医生，爸爸因长时间站着做手术，留下了腰伤；妈妈的手有旧疾，一天工作下来有时连毛巾都拧不动……”郭乐之从小就知道爸妈的辛苦，但从没有听到过他们抱怨什么。在郭乐之的眼里，父母是真的热爱他们的事业。奶奶和父母的影响，让郭乐之懂得医生的苦与乐，她也希望将来能成为和他们一样优秀的医生。

“作为一名父亲，我曾为女儿是否要学医纠结过；但身为一名医生，我掩饰不住心里的自豪。”郭峰表示，希望女儿在学医的道路上打好扎实的基础，博采众家之长，去适应新时代对医生的新要求。（全媒体记者 彭放 通讯员 刘丹 李紫寒 罗闻）