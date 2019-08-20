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怕冷，吃饭多嚼嚼

可刺激下丘脑，调节体温

2019年08月20日09:02 来源：人民网-生命时报

赵可佳 编译

“怕冷”不是女性独有的症状。2016年，日本三菱公司对1000名上班族做过调查，发现有36%的男性和60%的女性都感到“办公室空调太冷”。东京有明医疗大学保健医疗学部教授川岛朗表示，由于长期待在空调房里，身体控制体温的能力也下降了，所以越来越多的人怕冷。尤其是男性往往不会采取取暖措施，所以症状更严重。

如果夏天常吹空调，留下了怕冷的病根，秋天后身体会更容易有拉肚子、水肿、夜间尿频等问题。川岛朗说，后脑勺、肚子、脚腕有较粗的血管通过，露出这些部位会让全身都觉得冷。他建议，吃饭时不要狼吞虎咽，最好多咀嚼，这个动作能刺激到下丘脑，体温调节的基本中枢就在这里。在下丘脑前部存在着散热中枢，而下丘脑后部则存在着产热中枢，保持了体温的相对稳定。食物选择上，黄瓜、西红柿、生菜等夏天的蔬菜会让身体变冷，最好加热后再吃。另外，运动能增加肌肉，让身体产热能力增强。就算没有时间定期运动，也可以用爬楼梯代替坐电梯、在公交中站立等方法促进代谢。

(责编：李轶群、杨迪)


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