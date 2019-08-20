医师节，医生收获暖心礼物

昨天是第二个中国医师节，首都卫生健康系统的11万名白衣天使仍坚守岗位，医治病患。他们曾救治的患者，亲爱的家人没有忘记医生的节日，为医生送上暖心的礼物。

本报为礼致敬乡村医生

昨天的《北京日报》用两个版刊登了2700名乡村医生的名字，向他们致敬。这份报纸也成为乡村医生收到的特殊礼物。

乡村医生，长年扎根农村、爱岗敬业、默默无闻，守护着京郊大地的公共卫生安全和广大农村居民身心健康；他们翻山越岭、走村串户，不分昼夜为村民服务，将医药送到田间地头；他们坚守着维护人民健康的初心、担当救死扶伤的使命，平凡而伟大。

昨天，2700位乡村医生每人都收到了印有名字的报纸，收到了患者们的感谢和致敬。

小患者画版画赠医生

首都儿科研究所的诊室里，皮肤科主任刘晓雁正忙着接诊患者。一对母女挤进来，安静等待。刘晓雁抬眼看过去，那位母亲赶忙说：“刘大夫，我女儿今年要上小学了，她一岁时在您这里看的血管瘤，早就好了，谢谢您！她学会版画了，她要送给您！”“你们今天来看病？小姑娘怎么了？”刘晓雁问。“不，我们今天就是特意给您送画，来感谢您的！”

刘晓雁在微博里晒出母女俩送的画，并写到：“感动！感动！如果没有这么多的病人我会大哭一场的！再有多少的投诉和指责我都不会抱怨的！亲爱的，我会更好的工作！更认真、负责的为宝宝诊病的！”

“我是您最好的礼物”

今天一早，北京安贞医院的医生们开诊前，看到一段8分多钟的视频，是孩子们录给爸爸妈妈的。

“我妈妈是安贞医院心外科的护士。妈妈，辛苦了！我的愿望是当宇航员，等我长大了，和您一起去外太空。”

视频里还有孩子们的画作。一张A4纸上，大约4/5的画面是妈妈在办公室忙碌的身影，另外一个小角落里是孩子和妈妈一起坐在沙发上看电视的温馨画面……

“爸爸妈妈，我知道您的工作很辛苦，还请您多多保重身体。您是我心中最美的白衣天使。今天是您的节日，祝您节日快乐！我是您最好的礼物！”(记者 刘欢)