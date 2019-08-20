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北京每1000名常住人口拥有5名医师

2019年08月20日08:26 来源：北京青年报

昨天是第二个中国医师节。北京青年报记者了解到，目前全市医师人数已经达到11万余名，数量从新中国成立之初的每千常住人口1人增长到5人，居全国前列；已培养30余名两院院士，在中华医学会等国家级学术组织中担任主委的人数占全国总数的40%，国内国际影响力持续增强。

自2018年起，每年8月19日被设立为“中国医师节”，医师们有了以自己职业命名的节日。市卫健委表示，“中国医师节”的设立，体现了党和国家对医师队伍的关怀和期望，体现了全社会对医生这个神圣职业的尊重与信任。全市医务人员要倍加珍惜荣誉，倍感使命光荣，倍加努力奋斗，不负人民重托。

健康北京行动持续深化，医耗联动综合改革平稳推进，公共卫生服务不断完善，居民健康水平显著提升。全市医师队伍不断加强，全市医师人数11万余名，数量从新中国成立之初的每千常住人口1人增长到5人，居全国前列；已培养30余名两院院士，在中华医学会等国家级学术组织中担任主委的人数占全国总数的40%，国内国际影响力持续增强。在卫生健康事业改革发展进程中，广大医师不忘初心，牢记使命，以高尚的医德、精湛的医术、优质的服务，践行忠诚誓言，护佑生命尊严，赢得了全社会广泛赞誉。（记者 蒋若静）

(责编：李轶群、杨迪)


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