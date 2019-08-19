带状疱疹，先干疼后出疹

东南大学附属中大医院皮肤科博士 董正邦

带状疱疹疼起来给人很大的折磨，然而大部分的带状疱疹是疼痛先于出疹，故出疹前的疼痛往往被误诊。

带状疱疹与水痘同为“水痘-带状疱疹病毒”所引起，尤其是免疫力低下的人群初次感染后，临床表现为隐匿性感染。此后，此病毒进入皮肤的感觉神经末梢，沿着脊髓后根或三叉神经节的神经纤维向中心移动，持久地潜伏于脊髓后根神经节的神经元中。在各种诱发刺激的作用下，潜伏的病毒被再次激活，使受侵犯的神经节发炎及坏死，从而产生神经痛。同时，被激活的病毒可沿着周围神经纤维移动到皮肤，在皮肤上产生带状疱疹所特有的节段性水疱疹。这就是大部分带状疱疹患者先只是干疼，后出现疱疹的原因。

治疗带状疱疹的方法也是多种多样。西医主要是以抗病毒和止痛治疗为主，对于免疫功能正常的患者，每次口服伐昔洛韦1000毫克，或泛昔洛韦500毫克，每次3天，疗程7~10天；止痛治疗可以选用口服阿米替林，每晚口服25毫克，逐渐增加剂量，直至疼痛控制或达到最大剂量。中医主要是以针刺和中药治疗为主，其中针刺疗法具有明显的消炎止痛作用，亦可选用大青叶或板蓝根15克，煎水代茶。病情缓解后，水痘-带状疱疹病毒会在机体免疫力低下时再度活跃，因此患者应尽量避免通宵熬夜、酗酒和过劳，多进行体育锻炼，提高免疫力。