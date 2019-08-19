“好吃懒做”容易得病

能坐着绝不站着，能躺着绝不坐着。懒，似乎成了流行的通病。

如今便利的生活条件更是滋生了“懒一懒”的条件。贪食美味又懒于做饭，叫个外卖、去个餐馆就能解决问题。可身体在不知不觉中发福了不说，还可能被慢性病缠上。

中国疾控中心营养与健康所进行的“北京餐馆就餐者膳食营养消费调查”显示，外出就餐有三大突出问题：油盐多、禽畜肉类多、主食相对少且过精。而长期摄入这类高油盐、高蛋白、高热量食物，易引起高血脂、高血压、糖尿病等慢病疾病。

与之相反：越常在家吃饭的人得糖尿病几率则越低。这是哈佛大学研究员追踪了26年的调查结果。一周在家吃晚餐5到7次的人，比一周只在家吃2次晚餐的，罹患糖尿病的几率降低15%。

和“好吃”相比，懒懒的生活状态更可怕。世界卫生组织发布在《柳叶刀·全球卫生》杂志上一项研究估计，2016年全球超过1/4的成年人缺乏锻炼，尤其是高收入国家的成年人“最不活跃”。缺乏体育锻炼的人群，罹患心血管疾病、糖尿病、痴呆症和癌症等风险更高。

美国独立战争时期重要领导人本杰明·富兰克林，不仅是政治家、物理学家，同时也是出版商、记者、作家、发明家。他曾说过，“懒惰，像生锈一样，比操劳更能消耗身体;经常用的钥匙总是亮闪闪的。”美国佛蒙特大学用20年时间研究了17000多位男性患者后发现，经常运动者比不运动者患肺癌的几率低68%，患直肠癌的几率低38%。世界顶级期刊《Cell》则证实，运动能直接杀死癌细胞，缩小肿瘤。

其实身体的懒惰大多来自内心的想法。心理学认为，当人在心中制定一些理想时，也跟着引发出一股抗拒的心理，这份抗拒之心是一种与生俱来的本能，即每个人天生都是懒的。对抗“好吃懒做”不是件容易的事，但成功的人往往更懂得自律。

我国晋代将军祖逖坚持闻鸡起舞，每天听见鸡叫就起床练剑，寒来暑往从不间断，成为能文能武的全才;日本作家村上春树从33岁开始每天凌晨4点起床，写作4小时，跑步10公里;葡萄牙球星C罗从不吃甜食，从不喝酒，低糖低脂，连最爱吃的葡萄牙烤鳕鱼都能放弃，将体脂率严格控制在7%，三十多岁的身体依然拥有不输二十岁的体能。

“盛年不再来，一日难再晨，及时当勉励，岁月不待人。”在田园悠然自得的陶渊明如此规劝世人。穿越千年，生活上的便捷更应让我们明白，什么叫“懒惰一时，损失一生”。好吃懒做的人，终将与健康和成功告别。