疫苗信息化追溯体系建设取得阶段性成果

国家疫苗信息化追溯体系建设工作有序推进并取得阶段性成果：《疫苗追溯基本数据集》等三个技术标准通过专家评审；疫苗追溯协同服务平台建设工作有序推进，将于明年3月底前正式上线。8月15日，国家药品监管局药品监管司司长袁林率队赴中国健康传媒集团（以下简称“传媒集团”）调研相关工作进展情况。

2018年11月，国家药监局发布《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》，对药品追溯体系建设作出规划，要求追溯体系最先覆盖疫苗产品，实现疫苗上市后全过程可追溯、可核查。今年6月29日第十三届全国人大常委会第十一次会议通过的《疫苗管理法》也明确要求国家实行疫苗全程电子追溯制度，国务院药品监督管理部门会同国务院卫生健康主管部门制定统一的疫苗追溯标准和规范，建立全国疫苗追溯协同服务平台，整合疫苗生产、流通和预防接种全过程追溯信息，实现疫苗可追溯。

目前，国家疫苗信息化追溯体系的建设已取得阶段性成果。标准体系建设卓有成效。《疫苗追溯基本数据集》《疫苗追溯数据交换基本技术要求》《药品追溯系统基本技术要求》三个标准的专家评审会已于7月23日在京召开，专家组同意标准通过审评，标准起草组根据会议讨论内容进一步修改完善，尽快完成报批流程后予以发布。《中国医药报》多次对相关标准进行宣传解读。

据悉，疫苗追溯协同服务平台建设工作扎实推进。国家药监局综合司、药品监管司、信息中心和传媒集团相关人员组成工作小组，信息中心与传媒集团组织成立项目实施团队，推进疫苗追溯协同服务平台建设工作有序开展。目前相关工作正在紧张有序地按照进度安排推进，疫苗追溯协同服务平台将于明年3月底前正式上线。在各方的积极配合下，目前疫苗追溯协同服务平台建设工作迈出了可喜的步伐。

但仍有不少具体工作需要落实与完善，比如，需要尽快统一疫苗生产企业思想认识，确保企业能及时启动疫苗追溯系统建设，并且密切配合协同平台进行数据对接；需要与疾控部门加强沟通与协调，严格按照时间节点完成疫苗追溯相关数据的对接等。

国家药监局信息中心副主任陈锋、中国健康传媒集团董事长吴少祯先后介绍了相关工作进展。袁林表示，加强疫苗信息化追溯体系建设不仅是贯彻落实党中央、国务院的重要决策的具体行动，还是保障疫苗安全、满足人民群众接种需求的民心工程，需与“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合。各相关单位应守初心、担使命，找差距、抓落实，继续凝智聚力，紧密配合，积极协作，督促和要求企业落实主体责任，建设好企业的疫苗追溯系统。他要求各单位抓牢疫苗追溯体系建设工作的时间节点，保障各项工作如期完成。（记者康绍博）